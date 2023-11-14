Транзит по Севморпути в 2023 году достиг рекорда в 2,1 млн тонн

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Перевозка транзитных грузов по Северному морскому пути (СМП) в 2023 году достигла рекордных за всю историю маршрута 2,1 млн тонн, основным грузом стала нефть, рассказал "Интерфаксу" специальный представитель "Росатома" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

Границы СМП определены Кодексом торгового мореплавания: от архипелага Новая Земля на западе до мыса Дежнёва на Чукотке. Грузопоток на Севморпути имеет три вида. В первый входит отгрузка из Обской Губы и Енисейского залива. Второй включает каботажные грузы, необходимые для снабжения инвестпроектов в Арктике, а также северный завоз. Третий вид груза - транзит, к которому относятся суда с портами загрузки и отгрузки за пределами СМП.

Общий объем перевозки грузов по Севморпути в 2022 году составил 34 млн тонн. Как отметил Панов, в январе-октябре 2023 года по СМП всего перевезено 31,4 млн тонн грузов, на 6% больше, чем в тот же период прошлого года.

ТРАНЗИТНЫЙ СОСТАВ

В текущем году, по словам Панова, транзитные перевозки на СМП не только вернулись к уровню досанкционного 2021 года, но и вышли на исторический максимум.

"Предыдущий рекорд по объему транзитных грузов на СМП пришелся как раз на 2021 год, когда транзитом было перевезено 2 млн тонн. В 2022 году произошло падение транзита на 90% по совокупности различных факторов - до 200 тыс. тонн. В 2023 году перевозка транзита составит 2 млн 120 тыс. тонн. Таким образом, мы имеем новый исторический рекорд по транзитному показателю", - говорит он.

Комментируя вопрос о составе транзитных грузов на Севморпути в 2023 году, Панов сообщил: "Основным грузом стала нефть - ее было перевезено примерно 1,5 млн тонн. Порядка 350 тыс. тонн пришлось на железорудный концентрат. Также "Газпром" отправил одно судно со сжиженным природным газом в объеме 70 тыс. тонн, "ЭЛСИ Майнинг" (входит в периметр компании "Элси" бизнесмена Альберта Авдоляна - ИФ) тоже отправила одно судно с 70 тыс. тонн".

По словам представителя "Росатома", транзитный грузопоток является маркером востребованности Севморпути, поэтому его рост важен с точки зрения морского логистического бизнеса.

"Транзит 2023 года можно назвать пилотным проектом. Во-первых, компании-грузоотправители согласились часть грузопотока, который раньше шел через Суэцкий канал в страны АТР, перенаправить на Северный морской путь в летне-осенний период. Во-вторых, большую поддержку "Росатом" как транспортный оператор СМП получил от правительства. В итоге мы убедились, что СМП экономически эффективен для транзитных перевозок", - сказал Панов.

Он также напомнил, что в этом году через Севморпуть с запада на восток проведено рекордное по объему судно не ледового класса - балкер Gingo типа CapeSize с дедвейтом более 169 тыс. тонн, на борту которого находилось 164,5 тыс. тонн железорудного концентрата.

Проводке по СМП компаниям, у которых такого опыта никогда не было, помогал "Главсевморпуть" - он стал "единым окном" на маршруте, обеспечивая грузоотправителей ледовыми экспертами и осуществляя поддержку в индивидуальном порядке, отметил Панов.

КРАТНЫЙ РОСТ С ОГЛЯДКОЙ НА ЛЁД

По его словам, к настоящему моменту стало понятно, что в летне-осеннюю навигацию по Севморпути можно перевезти еще больше транзитных грузов, но нужно тщательно готовиться.

"В этом году мы могли бы перевезти больше. Однозначно видим возможность кратного увеличения транзита - до 4 млн тонн и даже до 7 млн тонн. Такие объёмы допустимы уже в следующем году. Но это Арктика с ее сложными природными и погодными явлениями, где главным становится наличие льда на глубоководных отрезках. Поэтому рисковать никто не намерен, все нужно отработать", - говорит собеседник агентства.

"На сегодняшний момент выполнена тестовая проверка транзита по СМП в оптимальном формате. Она подтвердила большой потенциал маршрута, доказала, что на СМП можно увеличить объемы российского груза, перенаправленного с Суэца. И сделаны концептуальные выводы, как обеспечить эффективную работу на российском арктическом маршруте", - сказал Панов.

В первую очередь, подчеркивает он, нужно заблаговременно готовить суда. Второе условие, на которое обращают внимание грузоотправители - повышение экономической эффективности рейсов, чтобы СМП стал очевидно выгоднее по сравнению с проходом через Суэц. Компании хотят, чтобы в случае, если по погодным или ледовым условиям нужна ледокольная проводка, плата за использование ледоколов на СМП не превышала расходы прохождения через Суэцкий канал, поясняет представитель "Росатома".

ТАРИФЫ И СУБСИДИИ

По словам Панова, "Росатом" видит варианты, при которых в случае необходимости ледокольная проводка на СМП не будет выше расходов на Суэце: "Мы подготовили предложения и с конкретной инициативой вышли в правительство. Будем просить поддержать транзитные перевозки, чтобы они приобрели устойчивую экономическую эффективность. Основным инструментом, предлагаемым "Росатомом", является субсидирование ледокольной проводки. Правила субсидии мы тоже разработали, обсудили с ведомствами, находимся в этом процессе на финальном этапе".

"Росатом" рассчитывает на оперативное согласование его предложений с тем, чтобы новые первые правила ледокольного сопровождения начали действовать уже по отношению к 2023 году, чтобы в части рейсов грузоотправители не оплачивали оказанную им ледокольную проводку, сказал Панов.

Он подчеркнул, что в результате пилотных мероприятий 2023 года интерес к Северному морскому пути значительно вырос по самым разным направлениям. "Безусловно, узким местом является строительство судов высокого ледового класса для круглогодичной навигации. Над этой проблемой придется серьезно поработать. Но при этом мы видим повышающийся интерес к сезону, когда в ледокольной поддержке нет необходимости, либо она нужна в минимальном объеме. Это летне-осенний период. Им сейчас интересуются все больше российских, а главное - зарубежных компаний", - сказал Панов.

В качестве примера иностранного партнерства он привел старт транзита по СМП китайской New Shipping Line. В этом году она начала транзитные рейсы через Севморпуть из китайских портов.