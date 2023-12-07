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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Минвостокразвития ждет удвоения объема грузоперевозок по Севморпути в 2024 году

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Объем перевозок грузов по Северному морскому пути (СМП) в 2024 году может составить 72 млн тонн, сообщил на форуме "Арктика: настоящее и будущее" первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

"В целом компании обязуются перевезти в 2024 году чуть более 72 миллионов тонн груза (по СМП) и в 2030 году порядка 193 миллионов тонн", - сказал он.

"В текущем году мы планируем перевезти рекордный объем для Северного пути грузов - это 36 миллионов тонн. Напомню, что рекордный объем в советское время был 6,5 миллионов тонн", - добавил первый замминистра.

Таким образом, объем грузоперевозок по СМП в следующем году может вырасти в 2 раза.

Арктика Минвостокразвития Севморпуть Гаджимагомед Гусейнов
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