Минвостокразвития ждет удвоения объема грузоперевозок по Севморпути в 2024 году

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Объем перевозок грузов по Северному морскому пути (СМП) в 2024 году может составить 72 млн тонн, сообщил на форуме "Арктика: настоящее и будущее" первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

"В целом компании обязуются перевезти в 2024 году чуть более 72 миллионов тонн груза (по СМП) и в 2030 году порядка 193 миллионов тонн", - сказал он.

"В текущем году мы планируем перевезти рекордный объем для Северного пути грузов - это 36 миллионов тонн. Напомню, что рекордный объем в советское время был 6,5 миллионов тонн", - добавил первый замминистра.

Таким образом, объем грузоперевозок по СМП в следующем году может вырасти в 2 раза.