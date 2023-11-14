Сургутнефтегазбанк за 9 месяцев получил 2,47 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Сургутнефтегазбанк в январе-сентябре 2023 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 2,47 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации.

Чистые процентные доходы составили 3,85 млрд рублей, операционные расходы - 2,25 млрд рублей.

Расходы на создание резервов под возможные потери и ожидаемые кредитные убытки составили 254,98 млн рублей.

Финансовые результаты за аналогичный период прошлого года банк не раскрывает.

Активы банка с начала 2023 года сократились на 5,6% и составили 92,18 млрд рублей по данным на 30 сентября. В том числе чистая ссудная задолженность и чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы (показатели оцениваются по амортизированной стоимости) уменьшились - на 4,5%, до 80,28 млрд рублей и на 19,9%, до 3,79 млрд рублей соответственно.

При этом обязательства банка составили 70,74 млрд рублей (снижение на 9,1%).

Собственные средства финучреждения выросли на 6,4% - до 17,58 млрд рублей.

Средства клиентов на конец сентября уменьшились на 9,6%, до 67,44 млрд рублей. Вместе с тем вклады физлиц и индивидуальных предпринимателей выросли на 3,8%, до 34,48 млрд рублей.

Сургутнефтегазбанк по итогам 9 месяцев 2023 года занял 64-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".