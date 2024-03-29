Сургутнефтегазбанк увеличил годовую чистую прибыль по РСБУ до 3,108 млрд рублей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Сургутнефтегазбанк в 2023 году получил чистую прибыль по РСБУ в размере 3,108 млрд рублей, что 0,5% больше, чем в 2022 году, говорится в отчетности кредитной организации.

Чистый процентный доход банка до вычета резервов в 2023 году вырос на 39%, до 5,365 млрд рублей, после вычета резервов - на 23%, до 5,255 млрд рублей. Операционные расходы возросли на 7%, до 3,3 млрд рублей, прибыль до налогообложения - на 1%, до 3,9 млрд рублей.

Расходы на резервы в 2023 году составили 109 млн рублей (в 2022 году банк восстанавливал резервы на 406,6 млн рублей)

Собственные средства банка выросли на 1‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌1% - до 22,06 млрд рублей.

Активы банка за 2023 увеличились на 18%, до 114,9 млрд рублей. Объем чистой ссудной задолженности составила 83,7 млрд рублей (снижение на 0,3%). Совокупный объем привлеченных средств клиентов вырос на 17,6%, до 87,8 млрд рублей.

Сургутнефтегазбанк по итогам 2023 года занял 58-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным на 30 сентября 2021 года, ПАО "Сургутнефтегаз" владеет 97,8% акций банка.