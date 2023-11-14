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Нацпроект по туризму занял последнее место по расходам из федерального бюджета

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" занял последнее место по исполнению расходов из федерального бюджета, с января по октябрь было реализовано 58,2% средств, следует из документа на сайте Минфина.

По предварительным данным министерства, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроекта по туризму составило 31,89 млрд из доступных 54,8 млрд.

В рамках нацпроекта по туризму есть еще три федеральных проекта, средства на которые также не были перечислены в полном объеме. Так, на проект "Развитие туристической инфраструктуры" было перечислено 27 млрд или 58,7% от заявленного объема средств (46,1 млрд). На проект "Совершенствование управления в сфере туризма" было перечислено из федерального бюджета 2,95 млрд из 3,34 млрд.

Федеральный проект "Повышение доступности туристических продуктов", направленный на рост количества путешествий по России и снижение стоимости поездок по стране, реализовал лишь 35% средств на программу. Из 5,35 млрд было переведено 1,8 млрд.

Всего по состоянию на 1 ноября 2023 года, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию 14 национальных проектов составило 2,29 млрд рублей или 78,9 % от плановых бюджетных назначений.

Минфин
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