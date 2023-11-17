Нацпроект по развитию туризма в России будет продлен после 2024 года

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" будет продлен после 2024 года, соответственно будут продолжать действовать и все программы поддержки создания туристической инфраструктуры в его рамках, сообщил представителям турбизнеса в Кировске министр экономического развития Максим Решетников.

"Развитие туризма реальный приоритет. Есть национальный проект. Формально он заканчивается в 2024 году, но уже понятно, что он будет продлен. Есть поддержка президента, есть поддержка правительства. До конца параметров по деньгам нет, потому что это будет комплексное решение по всем нацпроектам. Поэтому вопросы бюджетного процесса вынесены пока на следующий цикл. Но уже понятно, что большой пласт программ будет продолжен в том плане, что мы уже объявляем новые конкурсы и новые отборы", - сказал он.

Говоря о приоритетах нацпроекта, министр подчеркнул, что это создание новых мест для размещения туристов, которых сейчас остро не хватает.

"Мы понимаем проблему, которая в туризме сложилась. Это отсутствие достаточного объема предложения, потому что спрос резко вырос. Есть ограничительные меры, связанные с отдельными регионами, в том числе закрытие аэропортов. Это все сократило предложение, и нам нужно развивать новые дестинации, и это касается и летнего, и зимнего туризма. Поэтому первое, на чем мы сосредоточились - это решение проблем с местами размещения", - объяснил Решетников.

Он напомнил, что в рамках нацпроекта действуют две программы поддержки создания объектов размещения - небольших модульных отелей и крупных гостиничных комплексов с большим номерным фондом. Ранее министр говорил, что в России более миллиона гостиничных номеров. С января по сентябрь 2023 года в отелях и санаториях останавливались 60 млн человек.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" был запущен в 2021 году, но полностью заработал в 2022.