ДВМП увеличило чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев почти в 5 раз

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) по РСБУ в январе-сентябре 2023 года выросла в 4,9 раза, превысив 9 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка увеличилась на 12,9%, до 6,5 млрд рублей.

Доходы от участия в других организациях выросли на 49,8%, до 11,1 млрд рублей. Прочие доходы увеличились вдвое, почти до 1,4 млрд рублей.

Объем долгосрочных заемных обязательств компании на конец сентября вырос с начала года на 20%, до 28,9 млрд рублей. Показатель краткосрочных заемных обязательств упал до 414 млн рублей с 8,4 млрд рублей на начало года.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса, объединяя "Владивостокский морской торговый порт", интермодального оператора "Феско интегрированный транспорт", оператора рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тысяч. Флот группы включает 35 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

Президент Владимир Путин ранее в ноябре своим указом передал акции ДВМП, находящиеся в собственности государства, госкорпорации "Росатом".