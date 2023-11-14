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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Минфин РФ 15 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 52005

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 15 ноября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26244 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 154 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 27 марта 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 11,25% годовых (1-й купон - 47,47 рубля на облигацию и 2-21-й купоны - 56,1 рубля на облигацию).

Облигации серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 252 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 22 ноября 2023 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала).

Минфин РФ
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