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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Минфин 29 ноября проведет аукцион по размещению ОФЗ 26244

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Минфин 29 ноября проведет один аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26244 в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске, сообщила пресс-служба ведомства.

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, отмечает Минфин.

Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 154 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 27 марта 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 11,25% годовых (1-й купон - 47,47 рубля на облигацию и 2-21-й купоны - 56,1 рубля на облигацию).

Минфин ОФЗ
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