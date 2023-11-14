Группа "Аэрофлот" увеличила пассажиропоток в октябре почти на 20%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" увеличила пассажиропоток в октябре 2023 года на 19,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 4,2 млн человек, сообщил перевозчик.

На внутренних линиях перевезено 3,2 млн пассажиров (+6,7% г/г), на международных - 957,7 тыс. (рост в два раза).

Общий пассажирооборот группы увеличился на 30,1%, почти до 11 млрд пассажиро-километров, занятость кресел - на 8 процентных пунктов (п.п.), до 89,8%.

За десять месяцев пассажиропоток группы вырос на 15,1%, до 40 млн человек. Согласно актуальному прогнозу руководства "Аэрофлота", за весь текущий год планируется перевезти 45,2 млн человек, что предполагает рост год к году на 11%.

Основные операционные показатели группы "Аэрофлот" в январе-октябре 2022-2023 гг.

Показатель Октябрь 2023г Октябрь 2022г Изменение 10 мес. 2023г 10 мес. 2022г Изменение Пассажиропоток, тыс. чел. 4 180,4 3 492,0 19,7% 40 001,3 34 756,3 15,1% - международные линии 957,7 471,4 2,0х 7 831,8 4 313,0 81,6% - внутренние линии 3 222,7 3 020,6 6,7% 32 169,5 30 443,3 5,7% Пассажирооборот, млн пкм 10 951,1 8 415,3 30,1% 103 389,4 83 592,6 23,7% - международные линии 3 811,1 1 598,8 2,4х 30 599,5 14 242,2 2,1х - внутренние линии 7 140,0 6 816,5 4,7% 72 789,9 69 350,4 5,0% Предельный пассажирооборот, млн ккм 12 197,8 10 296,3 18,5% 117 691,2 99 753,3 18,0% - международные линии 4 539,9 2 080,2 2,2х 36 866,9 18 754,1 96,6% - внутренние линии 7 657,8 8 216,1 (6,8%) 80 824,3 80 999,3 (0,2%) Занятость кресел, % 89,8% 81,7% 8,0 п.п. 87,8% 83,8% 4,0 п.п. - международные линии 83,9% 76,9% 7,1 п.п. 83,0% 75,9% 7,1 п.п. - внутренние линии 93,2% 83,0% 10,3 п.п. 90,1% 85,6% 4,4 п.п. Перевезено грузов и почты, т 20 076,5 18 970,3 5,8% 179 420,3 160 651,7 11,7% - международные линии 5 449,2 4 094,7 33,1% 47 086,4 36 334,7 29,6% - внутренние линии 14 627,3 14 875,6 (1,7%) 132 333,9 124 317,0 6,4% Грузооборот, млн ткм 89,3 83,6 6,8% 787,9 691,9 13,9% - международные линии 27,0 16,4 64,5% 229,5 173,7 32,1% - внутренние линии 62,3 67,2 (7,3%) 558,4 518,2 7,8% Тоннокилометраж, млн ткм 1 074,9 841,0 27,8% 10 093,0 8 215,2 22,9% - международные линии 370,0 160,3 2,3х 2 983,5 1 455,5 2,0х - внутренние линии 704,9 680,7 3,6% 7 109,5 6 759,7 5,2% Предельный тоннокилометраж, млн ткм 1 459,2 1 229,5 18,7% 14 016,0 11 901,2 17,8% - международные линии 559,4 268,7 2,1х 4 550,1 2 411,2 88,7% - внутренние линии 899,7 960,8 (6,4%) 9 466,0 9 489,9 (0,3%) Коммерческая загрузка, % 73,7% 68,4% 5,3 п.п. 72,0% 69,0% 3,0 п.п. - международные линии 66,1% 59,7% 6,5 п.п. 65,6% 60,4% 5,2 п.п. - внутренние линии 78,3% 70,8% 7,5 п.п. 75,1% 71,2% 3,9 п.п. Количество рейсов 27 279 25 606 6,5% 266 211 245 498 8,4% - международные линии 5 732 3 581 60,1% 48 934 32 781 49,3% - внутренние линии 21 547 22 025 (2,2%) 217 277 212 717 2,1% Налёт по парку, часов 77 635 68 862 12,7% 751 579 666 212 12,8%

Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в октябре вырос на 24,5%, до 2,2 млн человек, в том числе более 1,5 млн перевезено на внутренних линиях (+9,5%), 676,5 тыс. - на международных (+81,4%). Пассажирооборот компании вырос на 35,8%, превысив 6,7 млрд пассажиро-километров.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.