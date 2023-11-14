Группа "Аэрофлот" увеличила пассажиропоток в октябре почти на 20%
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" увеличила пассажиропоток в октябре 2023 года на 19,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 4,2 млн человек, сообщил перевозчик.
На внутренних линиях перевезено 3,2 млн пассажиров (+6,7% г/г), на международных - 957,7 тыс. (рост в два раза).
Общий пассажирооборот группы увеличился на 30,1%, почти до 11 млрд пассажиро-километров, занятость кресел - на 8 процентных пунктов (п.п.), до 89,8%.
За десять месяцев пассажиропоток группы вырос на 15,1%, до 40 млн человек. Согласно актуальному прогнозу руководства "Аэрофлота", за весь текущий год планируется перевезти 45,2 млн человек, что предполагает рост год к году на 11%.
Основные операционные показатели группы "Аэрофлот" в январе-октябре 2022-2023 гг.
|Показатель
|Октябрь 2023г
|Октябрь 2022г
|Изменение
|10 мес. 2023г
|10 мес. 2022г
|Изменение
|Пассажиропоток, тыс. чел.
|4 180,4
|3 492,0
|19,7%
|40 001,3
|34 756,3
|15,1%
|- международные линии
|957,7
|471,4
|2,0х
|7 831,8
|4 313,0
|81,6%
|- внутренние линии
|3 222,7
|3 020,6
|6,7%
|32 169,5
|30 443,3
|5,7%
|Пассажирооборот, млн пкм
|10 951,1
|8 415,3
|30,1%
|103 389,4
|83 592,6
|23,7%
|- международные линии
|3 811,1
|1 598,8
|2,4х
|30 599,5
|14 242,2
|2,1х
|- внутренние линии
|7 140,0
|6 816,5
|4,7%
|72 789,9
|69 350,4
|5,0%
|Предельный пассажирооборот, млн ккм
|12 197,8
|10 296,3
|18,5%
|117 691,2
|99 753,3
|18,0%
|- международные линии
|4 539,9
|2 080,2
|2,2х
|36 866,9
|18 754,1
|96,6%
|- внутренние линии
|7 657,8
|8 216,1
|(6,8%)
|80 824,3
|80 999,3
|(0,2%)
|Занятость кресел, %
|89,8%
|81,7%
|8,0 п.п.
|87,8%
|83,8%
|4,0 п.п.
|- международные линии
|83,9%
|76,9%
|7,1 п.п.
|83,0%
|75,9%
|7,1 п.п.
|- внутренние линии
|93,2%
|83,0%
|10,3 п.п.
|90,1%
|85,6%
|4,4 п.п.
|Перевезено грузов и почты, т
|20 076,5
|18 970,3
|5,8%
|179 420,3
|160 651,7
|11,7%
|- международные линии
|5 449,2
|4 094,7
|33,1%
|47 086,4
|36 334,7
|29,6%
|- внутренние линии
|14 627,3
|14 875,6
|(1,7%)
|132 333,9
|124 317,0
|6,4%
|Грузооборот, млн ткм
|89,3
|83,6
|6,8%
|787,9
|691,9
|13,9%
|- международные линии
|27,0
|16,4
|64,5%
|229,5
|173,7
|32,1%
|- внутренние линии
|62,3
|67,2
|(7,3%)
|558,4
|518,2
|7,8%
|Тоннокилометраж, млн ткм
|1 074,9
|841,0
|27,8%
|10 093,0
|8 215,2
|22,9%
|- международные линии
|370,0
|160,3
|2,3х
|2 983,5
|1 455,5
|2,0х
|- внутренние линии
|704,9
|680,7
|3,6%
|7 109,5
|6 759,7
|5,2%
|Предельный тоннокилометраж, млн ткм
|1 459,2
|1 229,5
|18,7%
|14 016,0
|11 901,2
|17,8%
|- международные линии
|559,4
|268,7
|2,1х
|4 550,1
|2 411,2
|88,7%
|- внутренние линии
|899,7
|960,8
|(6,4%)
|9 466,0
|9 489,9
|(0,3%)
|Коммерческая загрузка, %
|73,7%
|68,4%
|5,3 п.п.
|72,0%
|69,0%
|3,0 п.п.
|- международные линии
|66,1%
|59,7%
|6,5 п.п.
|65,6%
|60,4%
|5,2 п.п.
|- внутренние линии
|78,3%
|70,8%
|7,5 п.п.
|75,1%
|71,2%
|3,9 п.п.
|Количество рейсов
|27 279
|25 606
|6,5%
|266 211
|245 498
|8,4%
|- международные линии
|5 732
|3 581
|60,1%
|48 934
|32 781
|49,3%
|- внутренние линии
|21 547
|22 025
|(2,2%)
|217 277
|212 717
|2,1%
|Налёт по парку, часов
|77 635
|68 862
|12,7%
|751 579
|666 212
|12,8%
Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в октябре вырос на 24,5%, до 2,2 млн человек, в том числе более 1,5 млн перевезено на внутренних линиях (+9,5%), 676,5 тыс. - на международных (+81,4%). Пассажирооборот компании вырос на 35,8%, превысив 6,7 млрд пассажиро-километров.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.