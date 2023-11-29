"Аэрофлот" в III квартале получил 9,3 млрд руб. чистого убытка по МСФО
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО в III квартале 2023 года сократился на 21% относительно показателя за тот же период прошлого года, до 9,3 млрд руб., сообщила компания.
Без учета курсовых переоценок компания получила скорректированную чистую прибыль в размере 38,4 млрд руб. против 25,1 млрд руб. скорректированной прибыли годом ранее.
EBITDA выросла на 65%, составив более 108 млрд руб., консолидированная выручка - на 41%, до 189 млрд руб.
За 9 месяцев этого года "Аэрофлот" получил 111,3 млрд руб. чистого убытка против прибыли в 62 млрд руб. годом ранее. Скорректированная на курсовой эффект прибыль составила 18,3 млрд руб. по сравнению с 2 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года.
Основные финансовые показатели
|Млн руб.
|3К 2023
|3К 2022
|Изм.
|9М 2023
|9М 2022
|Изм.
|Выручка
|188 928
|133 652
|41,4%
|441 104
|314 150
|40,4%
|EBITDA
|108 059
|65 686
|64,5%
|174 273
|127 704
|36,5%
|Рентабельность EBITDA
|57,2%
|49,1%
|8,1 п.п.
|39,5%
|40,7%
|-1,2 п.п.
|Операционная прибыль
|73 491
|35 785
|2,1х
|70 560
|30 116
|2,3х
|(Убыток)/прибыль за период
|-9 322
|-11 765
|-20,8%
|-111 322
|61 979
|-
|Скорректированная прибыль/(убыток) на курсовой эффект*
|38 363
|25 129
|-
|18 280
|-2 056
|-
* Чистая прибыль/(убыток), скорректированная на курсовой эффект за вычетом отложенных налогов.
Сравнивая результаты отчетного периода с прошлым годом, нужно учитывать, что со второго квартала 2023 года группа не получает субсидии для возмещения операционных расходов, "которые значительно поддержали показатели операционной прибыли и EBITDA во втором и третьем кварталах 2022 года", отметил первый замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, которого цитирует пресс-служба. Рост выручки и EBITDA, по его словам, отражают "полное и успешное замещение отраслевой субсидии рыночными доходами". Рост операционных показателей по итогам девяти месяцев определил улучшение операционной прибыли и финансового результата.
"При этом на финансовый результат значительное влияние оказывают изменение курса валют и необходимость курсовой переоценки лизинговых обязательств. Курсовая "бумажная" переоценка только по арендным обязательствам за девять месяцев 2023 года составила 162 млрд руб., из которой на третий квартал 2023 года пришлось 59,6 млрд руб. Эта переоценка не приводит к оттоку денежных средств из компании и относится преимущественно к долгосрочным валютным обязательствам, которые компания в рамках сделок страхового урегулирования продолжает конвертировать в рублевые. Курсовые переоценки были частично компенсированы положительным нетто-эффектом от сделок страхового урегулирования, который отражен в показателях третьего квартала 2023 года", - сказал Чиханчин.
Операционные расходы группы за III квартал выросли на 18%, до 115,4 млрд руб., за 9 месяцев - на 31%, до 370,5 млрд руб. Увеличение показателей произошло на фоне роста производственной программы (в частности, провозные емкости выросли на 18%), а также затрат на топливо, аэропортовых сборов, поддержание расходов на техническое обслуживание и ремонт самолетов. Расходы на авиатопливо повысились в III квартале на 17%, до 65,6 млрд руб., за 9 месяцев - на 25%, до 155,7 млрд руб. - также на фоне увеличения объема перевозок. Рост стоимости керосина на 8,6% был частично компенсирован выплатами по топливному демпферу, отметили в компании.
Операционные расходы
|Млн руб.
|3К 2023
|3К 2022
|Изм.
|9М 2023
|9М 2022
|Изм.
|Амортизация и таможенные пошлины
|34 568
|29 901
|15,6%
|103 713
|97 588
|6,3%
|Обслуживание воздушных судов и пассажиров
|34 062
|24 833
|37,2%
|82 715
|61 606
|34,3%
|Расходы на оплату труда
|19 357
|18 266
|6,0%
|55 554
|54 755
|1,5%
|Техническое обслуживание воздушных судов
|7 137
|3 021
|2,4х
|15 577
|9 897
|57,4%
|Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
|2 894
|2 982
|-3,0%
|8 682
|9 552
|-9,1%
|Прочие доходы, нетто
|-48 218
|-37 358
|29,1%
|-51 381
|-73 707
|-30,3%
|Операционные расходы за исключением авиационного топлива
|49 800
|41 645
|19,6%
|214 860
|159 691
|34,5%
|Расходы на авиационное топливо
|65 637
|56 222
|16,7%
|155 684
|124 343
|25,2%
|Операционные расходы итого
|115 437
|97 867
|18,0%
|370 544
|284 034
|30,5%
Общий долг группы по состоянию на 30 сентября 2023 года увеличился на 25% относительно конца 2022 года, до 763,7 млрд руб., "под влиянием курсовой переоценки лизингового портфеля". Объем денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций вырос на 30%, до 139,8 млрд руб. Чистый долг составил 623,9 млрд руб., что на 24% выше показателя на 31 декабря 2022 года.
Долговая нагрузка
|Млн руб.
|30.09.2023
|31.12.2022
|Изменение
|Кредиты и займы*
|114 106
|114 448
|-0,3%
|Обязательства по аренде
|649 032
|496 471
|30,7%
|Пенсионные обязательства
|584
|647
|-9,7%
|Общий долг
|763 722
|611 566
|24,9%
|Денежные средства и краткосрочные финансовые инвестиции
|139 786
|107 968
|29,5%
|Чистый долг
|623 936
|503 598
|23,9%
*В апреле 2023 года ПАО "Аэрофлот" была проведена сделка по продаже и обратной аренде 10 самолетов Boeing 777. Полученное от лизингодателя финансирование отражено по справедливой стоимости, рассчитанной как арендные платежи, продисконтированные под рыночную ставку привлечения заемных средств.
Как сообщалось, за 9 месяцев 2023 года группа "Аэрофлот" перевезла 35,8 млн пассажиров (+15% г/г), процент занятости кресел составил рекордные для периода 87,6% (+3,6 процентного пункта). По прогнозу руководства компании, за весь текущий год планируется перевезти 45,2 млн человек, что предполагает рост на 11%.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.