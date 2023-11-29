"Аэрофлот" в III квартале получил 9,3 млрд руб. чистого убытка по МСФО

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО в III квартале 2023 года сократился на 21% относительно показателя за тот же период прошлого года, до 9,3 млрд руб., сообщила компания.

Без учета курсовых переоценок компания получила скорректированную чистую прибыль в размере 38,4 млрд руб. против 25,1 млрд руб. скорректированной прибыли годом ранее.

EBITDA выросла на 65%, составив более 108 млрд руб., консолидированная выручка - на 41%, до 189 млрд руб.

За 9 месяцев этого года "Аэрофлот" получил 111,3 млрд руб. чистого убытка против прибыли в 62 млрд руб. годом ранее. Скорректированная на курсовой эффект прибыль составила 18,3 млрд руб. по сравнению с 2 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года.

Основные финансовые показатели

Млн руб. 3К 2023 3К 2022 Изм. 9М 2023 9М 2022 Изм. Выручка 188 928 133 652 41,4% 441 104 314 150 40,4% EBITDA 108 059 65 686 64,5% 174 273 127 704 36,5% Рентабельность EBITDA 57,2% 49,1% 8,1 п.п. 39,5% 40,7% -1,2 п.п. Операционная прибыль 73 491 35 785 2,1х 70 560 30 116 2,3х (Убыток)/прибыль за период -9 322 -11 765 -20,8% -111 322 61 979 - Скорректированная прибыль/(убыток) на курсовой эффект* 38 363 25 129 - 18 280 -2 056 -

* Чистая прибыль/(убыток), скорректированная на курсовой эффект за вычетом отложенных налогов.

Сравнивая результаты отчетного периода с прошлым годом, нужно учитывать, что со второго квартала 2023 года группа не получает субсидии для возмещения операционных расходов, "которые значительно поддержали показатели операционной прибыли и EBITDA во втором и третьем кварталах 2022 года", отметил первый замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, которого цитирует пресс-служба. Рост выручки и EBITDA, по его словам, отражают "полное и успешное замещение отраслевой субсидии рыночными доходами". Рост операционных показателей по итогам девяти месяцев определил улучшение операционной прибыли и финансового результата.

"При этом на финансовый результат значительное влияние оказывают изменение курса валют и необходимость курсовой переоценки лизинговых обязательств. Курсовая "бумажная" переоценка только по арендным обязательствам за девять месяцев 2023 года составила 162 млрд руб., из которой на третий квартал 2023 года пришлось 59,6 млрд руб. Эта переоценка не приводит к оттоку денежных средств из компании и относится преимущественно к долгосрочным валютным обязательствам, которые компания в рамках сделок страхового урегулирования продолжает конвертировать в рублевые. Курсовые переоценки были частично компенсированы положительным нетто-эффектом от сделок страхового урегулирования, который отражен в показателях третьего квартала 2023 года", - сказал Чиханчин.

Операционные расходы группы за III квартал выросли на 18%, до 115,4 млрд руб., за 9 месяцев - на 31%, до 370,5 млрд руб. Увеличение показателей произошло на фоне роста производственной программы (в частности, провозные емкости выросли на 18%), а также затрат на топливо, аэропортовых сборов, поддержание расходов на техническое обслуживание и ремонт самолетов. Расходы на авиатопливо повысились в III квартале на 17%, до 65,6 млрд руб., за 9 месяцев - на 25%, до 155,7 млрд руб. - также на фоне увеличения объема перевозок. Рост стоимости керосина на 8,6% был частично компенсирован выплатами по топливному демпферу, отметили в компании.

Операционные расходы

Млн руб. 3К 2023 3К 2022 Изм. 9М 2023 9М 2022 Изм. Амортизация и таможенные пошлины 34 568 29 901 15,6% 103 713 97 588 6,3% Обслуживание воздушных судов и пассажиров 34 062 24 833 37,2% 82 715 61 606 34,3% Расходы на оплату труда 19 357 18 266 6,0% 55 554 54 755 1,5% Техническое обслуживание воздушных судов 7 137 3 021 2,4х 15 577 9 897 57,4% Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 2 894 2 982 -3,0% 8 682 9 552 -9,1% Прочие доходы, нетто -48 218 -37 358 29,1% -51 381 -73 707 -30,3% Операционные расходы за исключением авиационного топлива 49 800 41 645 19,6% 214 860 159 691 34,5% Расходы на авиационное топливо 65 637 56 222 16,7% 155 684 124 343 25,2% Операционные расходы итого 115 437 97 867 18,0% 370 544 284 034 30,5%

Общий долг группы по состоянию на 30 сентября 2023 года увеличился на 25% относительно конца 2022 года, до 763,7 млрд руб., "под влиянием курсовой переоценки лизингового портфеля". Объем денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций вырос на 30%, до 139,8 млрд руб. Чистый долг составил 623,9 млрд руб., что на 24% выше показателя на 31 декабря 2022 года.

Долговая нагрузка

Млн руб. 30.09.2023 31.12.2022 Изменение Кредиты и займы* 114 106 114 448 -0,3% Обязательства по аренде 649 032 496 471 30,7% Пенсионные обязательства 584 647 -9,7% Общий долг 763 722 611 566 24,9% Денежные средства и краткосрочные финансовые инвестиции 139 786 107 968 29,5% Чистый долг 623 936 503 598 23,9%

*В апреле 2023 года ПАО "Аэрофлот" была проведена сделка по продаже и обратной аренде 10 самолетов Boeing 777. Полученное от лизингодателя финансирование отражено по справедливой стоимости, рассчитанной как арендные платежи, продисконтированные под рыночную ставку привлечения заемных средств.

Как сообщалось, за 9 месяцев 2023 года группа "Аэрофлот" перевезла 35,8 млн пассажиров (+15% г/г), процент занятости кресел составил рекордные для периода 87,6% (+3,6 процентного пункта). По прогнозу руководства компании, за весь текущий год планируется перевезти 45,2 млн человек, что предполагает рост на 11%.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.