"ЮТэйр" приостановила эксплуатацию трети парка Ми-17

Рабочие в сборочном цехе вертолетов Ми-17 Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - "ЮТэйр" приостановила эксплуатацию 30 вертолетов семейства Ми-17 - Ми-8АМТ/МТВ - на фоне сокращения их участия в миссиях Организации Объединенных Наций (ООН), сообщил гендиректор компании Андрей Мартиросов.

"Нам перестал быть доступен рынок ООН. Не полностью, но он существенно сократился, потому что заканчиваются контракты старые, а новые не заключаются. Поэтому 30 вертолетов (семейства Ми-17, задействованных в этих контрактах - ИФ) были остановлены", - сказал Мартиросов журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя-2023".

По данным сайта АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (ЮВУ), всего у компании 98 воздушных судов семейства Ми-17, таким образом из эксплуатации выведена треть этого парка.

Ранее во вторник сообщалось, что "ЮТэйр" подписала контракты с "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК) на поставку 11 Ми-8МТВ-1 производства "Казанского вертолетного завода" и 4 Ми-8АМТ производства "Улан-Удэнского авиационного завода" (оба входят холдинг "Вертолеты России" "Ростеха"). Контракты заключены в рамках инвестпроекта ГТЛК по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Ожидается, что техника поступит в парк "ЮТэйр" до конца этого года. Она будет задействована для обслуживания заказчиков в нефтегазовом секторе, пожаротушении, санитарной авиации, обеспечении транспортной доступности удаленных территорий севера России.

По словам Мартиросова, те 30 вертолетов, которые выведены с рынка ООН, подходят под перечисленные виды работ, но они "подошли к циклу технического обслуживания". "Сейчас они массово заходят в наши сервисы по ремонту - где-то в районе года потребуется, чтобы их восстановить", - пояснил он.

"Инфраструктурная составляющая увеличивается, как мы и ожидали и 10, и 5 лет назад. Нефтяные, энергетические компании - наши основные клиенты - идут дальше, вглубь территорий неосвоенных, поэтому вертолетные плечи увеличиваются, потребность (в вертолетах - ИФ) сохраняется и увеличивается. Плюс глобальное потепление и увеличение количества пожаров влечет за собой увеличение необходимости в вертолетных пожаротушительных сервисах", - пояснил глава "ЮТэйр".

Традиционно ЮВУ была одним из крупнейших поставщиков вертолетных услуг для ООН, однако из-за антироссийских санкций доля присутствия компании в контрактах ООН сокращается, говорилось в ее отчете за 2022 год. Это связано в том числе с ограничениями Международной организации гражданской авиации (ICAO), касающихся двойной регистрации воздушных судов, пояснялось в отчете. У компании есть план по альтернативному использованию воздушных судов, отмечалось там.