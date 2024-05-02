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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

"ЮТэйр" в 2023 году сократила чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Группа "ЮТэйр" в 2023 году получила 2,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО что в 1,6 раза меньше уровня предыдущего года, говорится в отчете группы.

Выручка группы выросла на 21%, до 99,7 млрд рублей, в том числе 53,9 млрд рублей составила выручка от авиатранспортного обслуживания на регулярных рейсах (против 42 млрд рублей годом ранее), 20,5 млрд рублей - от вертолетного обслуживания на территории РФ (против 16,6 млрд рублей), 15,3 млрд рублей - от выполнения чартерных рейсов (против 12,5 млрд рублей), 3,3 млрд рублей - от договоров с ООН (против 5,5 млрд рублей).

Объем долгосрочных обязательств группы на конец отчетного периода составлял 63,4 млрд рублей (на конец 2022 года - 52,4 млрд рублей), в том числе кредиты и займы - 27,9 млрд рублей (против 28,8 млрд рублей). Объем краткосрочных обязательств был на уровне 36,7 млрд рублей (против 25,5 млрд рублей), а относящихся к ним кредитов и займов - 2,9 млрд рублей (против 1,1 млрд рублей).

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики (крупнейший - " ЮТэйр - вертолетные услуги"), компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. В парке группы насчитывается более 400 единиц авиатехники.

Группу контролирует АО "АК-инвест", учредителем которого является НПФ "Пенсионный выбор".

ЮТэйр
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