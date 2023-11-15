Госдума рассмотрит во II чтении проект бюджета РФ на 2024-2026 годы

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду планирует рассмотреть во втором чтении проект федерального бюджета РФ на 2024-2026 гг., следует из повестки заседания парламента.

Проект бюджета (N448554-8) был внесен в парламент 29 сентября и принят в первом чтении 26 октября.

Основные парламенты бюджета ко второму чтению не менялись. Доходы: в 2024 г. составят 35 трлн 065,3 млрд руб. (19,5% ВВП), в 2025 г. - 33 трлн 552,4 млрд руб. (17,6% ВВП) и в 2026 г. - 34 трлн 051,0 млрд руб. (16,8% ВВП). Расходы: в 2024 г. запланированы на уровне 36 трлн 660,7 млрд руб. (20,4% ВВП), в 2025 г. - 34 трлн 382,8 млрд руб. (18,0% ВВП), в 2026 г. - 35 трлн 587,4 млрд руб. (17,6% ВВП).

Дефицит федерального бюджета: в 2024 г. составит 1 трлн 595,4 млрд руб. (0,9% ВВП), в 2025 г. - 830,5 млрд. руб. (0,4% ВВП), в 2026 г. - 1 трлн 536,4 млрд. руб. (0,8% ВВП). В рамках второго чтения правительство перераспределило средства внутри источников финансирования дефицита федерального бюджета, оставив при этом неизменным основные параметры.

Сельское хозяйство

Среди рекомендованных ко второму чтению поправок - увеличение в 2024 г. с 8 до 11 млрд руб. средств на государственную поддержку российских организаций для снижения затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Объем субсидий на проведение гидромелиоративных и фитомелиоративных мероприятий на 2024 г. увеличили на 45% к запланированному в первом чтении уровню, до 4,8 млрд руб., в 2025 г. - на 90% до 10,3 млрд руб., в 2026 г. - на 60% до 13,6 млрд. руб, всего на данное мероприятия ко второму чтению добавили 11,5 млрд руб.

По предложению правительства, субсидии на операционные расходы рыбохозяйственных комплексов в акватории Азовского и Черного морей составят 974 млн рублей. Гранты на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям на создание агробиотехнопарков составят 1,9 млрд руб.

Транспорт

Комитет по бюджету одобрил депутатскую поправку о дополнительном выделении 15 млрд руб. на 2024-2026 гг. на субсидии банкам в рамках льготного автокредитования. Итого в 2024 г. объем средств по данному направлению составит 17,3 млрд руб. (в первом чтении предполагалось 12,3 млрд руб.), в 2025 г. - 23,1 млрд руб. (ранее 18,1 млрд. руб.), в 2026 г. - 24,7 млрд руб. (ранее 19,7 млрд руб.)

Дополнительно будет выделен 21 млрд руб. на программу субсидий лизинговым компаниям для компенсации убытков при предоставлении скидок клиентам на авансовые платежи по договорам лизинга автомобилей, заключенным в период с 2018 по 2026 г. Итого по данной программе финансирование в 2024 г. составит 9 млрд руб. вместо 2 млрд руб., а в 2025 г. и 2026 гг. по 11 млрд руб. ежегодно, вместо запланированных ранее 4 млрд руб. ежегодно. На субсидии по договорам лизинга специализированной техники дополнительно выделено 3 млрд руб. на 2024-2026 гг., в итоге финансирование составит 3,3 млрд руб. ежегодно, вместо 2,3 млрд руб.

Субсидии российским производителям узлов и агрегатов для автомобилей и специализированной техники на финансовое обеспечение погашения займов, привлеченных ими у "Российского фонда технологического развития", составят 900 млн рублей на 2024-2026 гг.

Среди депутатских поправок - дополнительные 6 млрд руб. на трехлетку на субсидии производителям техники, которые используют природный газ в качестве топлива.

По предложению правительства в 2024 г. взнос в уставный капитал ОАО "РЖД" на развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов составит 2 млрд руб., в 2025 г. - 4,5 млрд руб.

Выделено дополнительно 4,7 млрд руб. в 2024-2026 гг. на субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь от выравнивания тарифов при перевозке пассажиров из Калининградской области в другие регионы РФ.

Правительство предложило также направить 5 млрд руб. в 2024 г. и 5 млрд руб. в 2025 г. ООО "Магистраль", (г.Домодедово, Московская область) на реализацию мероприятий программы социально-экономического развития отдельных территорий для приобретения специализированной техники и оборудования.

Промышленность

По предложению депутатов, субсидия АНО "Агентство по технологическому развитию" на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности, на три года составит 15,3 млрд руб. вместо 6,3 млрд руб.

Разное

Правительство предложило в 2024-2026 гг. направить 9 млрд руб. на имущественный взнос РФ в "Роскосмос" для развития космической системы дистанционного зондирования Земли на основе малых космических аппаратов "Сфера - Грифон" - 2,7 млрд руб. в 2024 г., 3,8 млрд руб. в 2025 г. и 2,6 млрд руб. в 2026 г.

Взнос РФ в уставный капитал АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (г.Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ) на программу некоммерческого лизинга беспилотных авиационных систем составит 2,5 млрд рублей в 2024 г.

Субсидия ООО "КНС ГРУПП", (г. Москва) для возмещения затрат на создание подсистемы базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской электронной компонентной базы, увеличится в 2024 г. до 3,5 млрд руб., было 2,9 млрд руб.

Имущественный взнос РФ в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории ДФO составит в 2024 г. 4,5 млрд руб., на финансирование промышленной деятельности в экономической зоне Суэцкого канала - 3,6 млрд руб. в 2024 г.

Субсидия "ДОМ.РФ" в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, для возмещения затрат специализированных обществ проектного финансирования по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям на 2024 г. составит 7,8 млрд руб. По предложению правительства субсидия была увеличена на 3,3 млрд руб. по сравнению со средствами, заложенными в бюджет первого чтения. В конце сентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал правительство дополнительно обсудить вопрос финансирования выпуска инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ со стороны бюджета, который стоял под сомнением, в том числе и из-за роста ключевой ставки ЦБ.