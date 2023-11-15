Володин отметил направленность на поддержку граждан поправок к бюджету

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Принятые Госдумой в среду поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы обеспечат дополнительную поддержку граждан и регионов, отметил спикер палаты Вячеслав Володин.

"Ко второму чтению поступило более 900 поправок. В общей сложности на три года перераспределено почти 7 трлн рублей. При этом основные параметры бюджета остались неизменными, - сказал он на заседании. - Поправки направлены на дополнительную поддержку граждан и регионов, а также технологическое развитие нашей страны".

"На 138 млрд рублей будет увеличено финансирование ключевых направлений социальной политики, развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета, образования и науки, сельского хозяйства. 6 млрд рублей будут направлены на закупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Более, чем на 3 млрд увеличиваются расходы бюджета на детский отдых и оздоровление", - проинформировал он.

В поправках также учтены предложения, которые обсуждались летом в ходе выездных совещаний Совета Думы.

"Так, на развитие Калининградской области предусмотрено финансирование на три ближайших года в объеме 72,9 млрд рублей. Ранее соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Это важно, учитывая особое положение региона, наиболее сильно испытавшего на себе давление западных санкций", - подчеркнул Володин.

Еще 5 млрд рублей будут направлены на поддержку центра подготовки космонавтов; более 26 млрд рублей на 2024-2026 годы будут направлены дополнительно на комплексное развитие сельских территорий; на 6 млрд рублей ежегодно будут увеличиваться субсидии производителям сельскохозяйственной техники.

Еще одним приоритетом спикер назвал развитие внутреннего пассажирского речного транспорта.

"Мы предложили наряду с продлением льгот для судостроителей и введением преференций по НДС на речные перевозки пассажиров обеспечить направление не менее 1 миллиарда рублей ежегодно на льготный лизинг малых речных судов для внутрирегиональных пассажирских перевозок. В результате диалога с правительством РФ необходимые средства будут выделены. Их ждут жители Нижегородской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областей и других регионов Поволжья, особенно в малых городах", - сказал он.

Также он сообщил, что "ко второму чтению бюджета распределено 264 из 274 трансфертов регионам (96%) в сумме 3,2 трлн рублей (97% суммы), в том числе почти 9 млрд рублей ежегодно на дотации 38 военным городкам".

Продолжится дополнительное финансирование наименее бюджетообеспеченных регионов - на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей ежегодно.

"Будут решены вопросы дополнительного финансирования создания системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, модернизации колледжей, обучения старшеклассников современным языкам программирования и многие другие", - добавил спикер.

"Несмотря на беспрецедентное количество санкций, наша экономика укрепляется. В бюджете предусмотрены необходимые средства для выполнения социальных обязательств государства - увеличения пенсий, зарплат, детских пособий, и одновременно создаются условия для развития страны", - заявил он.