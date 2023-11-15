ВВП Японии в III кв. снизился на 0,5%, сильнее прогноза и впервые с 2022 года

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Экономика Японии в третьем квартале сократилась на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в предварительных официальных данных.

Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали спада на 0,1%.

ВВП снизился впервые с четвертого квартала 2022 года.

Согласно пересмотренным данным, во втором квартале объем экономики увеличился на 1,1%, а не на 1,2%, как было объявлено ранее.

В годовом выражении японский ВВП упал на 2,1% после роста на пересмотренные 4,5% кварталом ранее. Консенсус-прогноз предполагал снижение на 0,6%.

Потребительские расходы в июле-сентябре не изменились относительно предыдущих трех месяцев, капиталовложения бизнеса сократились на 0,6%, а объем госрасходов вырос на 0,3%.

Экспорт повысился на 0,5% после роста на 3,9% кварталом ранее, импорт - на 1% (-3,8% в апреле-июне).