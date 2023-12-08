Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

Оценка снижения ВВП Японии в III квартале ухудшена до 0,7% с 0,5%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Экономика Японии в третьем квартале снизилась на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства.

Предварительно было объявлено о сокращении на 0,5%. ВВП снизился впервые с октября-декабря 2022 года.

Прогноз аналитиков не предполагал пересмотра, сообщает Trading Economics.

Во втором квартале, согласно уточненным данным, объем экономики страны увеличился на 0,9%, а не на 1,1%, как было объявлено ранее.

Потребительские расходы в третьем квартале снизились на 0,2% (первоначально сообщалось о нулевом изменении), капиталовложения бизнеса - на 0,4% (-0,6%). Объем госрасходов увеличился на 0,3%, как и было объявлено ранее.

Экспорт повысился на 0,4%, импорт - на 0,8%.

В годовом выражении японский ВВП в третьем квартале упал на 2,9%, а не на 2,1%, как сообщалось первоначально. Это максимальное снижение со второго квартала 2020 года, времени разгара пандемии COVID-19.

Во втором квартале экономика выросла на 3,6%, по уточненным данным.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Казахстанский госфонд прямых инвестиций выкупил 100% "АрселорМиттал Темиртау" за $286 млн

Доходы федерального бюджета РФ в ноябре упали до 2,85 трлн рублей

Нефть Brent подорожала до $75,19 за баррель

Нефть Brent подорожала до $75,19 за баррель

Что произошло за день: четверг, 7 декабря

Костин прочит курсу рубля спокойный декабрь

Костин прочит курсу рубля спокойный декабрь

Российский бизнес считает санкции препятствием для развития, но они лишь на 5-м месте

ВТБ прогнозирует возможность возврата к выплате дивидендов по итогам 2025 года

СМИ узнали о готовящейся продаже акций SpaceX с оценкой компании от $175 млрд

СМИ узнали о готовящейся продаже акций SpaceX с оценкой компании от $175 млрд

Минцифры в I кв. представит стратегию "Почты России", затем определит меры поддержки

ВТБ предоставил ОСК бридж-кредит в ноябре-декабре

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });