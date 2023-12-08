Оценка снижения ВВП Японии в III квартале ухудшена до 0,7% с 0,5%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Экономика Японии в третьем квартале снизилась на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства.

Предварительно было объявлено о сокращении на 0,5%. ВВП снизился впервые с октября-декабря 2022 года.

Прогноз аналитиков не предполагал пересмотра, сообщает Trading Economics.

Во втором квартале, согласно уточненным данным, объем экономики страны увеличился на 0,9%, а не на 1,1%, как было объявлено ранее.

Потребительские расходы в третьем квартале снизились на 0,2% (первоначально сообщалось о нулевом изменении), капиталовложения бизнеса - на 0,4% (-0,6%). Объем госрасходов увеличился на 0,3%, как и было объявлено ранее.

Экспорт повысился на 0,4%, импорт - на 0,8%.

В годовом выражении японский ВВП в третьем квартале упал на 2,9%, а не на 2,1%, как сообщалось первоначально. Это максимальное снижение со второго квартала 2020 года, времени разгара пандемии COVID-19.

Во втором квартале экономика выросла на 3,6%, по уточненным данным.