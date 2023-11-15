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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Великобритании инфляция в октябре резко замедлилась до 4,6%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Великобритании потребительские цены в октябре выросли на минимальные с октября 2021 года на 4,6% в годовом выражении, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 6,7% в сентябре.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение темпов роста цен до 4,7%.

Потребительские цены в Британии в октябре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. За сентябрь они выросли на 0,5%.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на минимальные за 1,5 года 5,7% в годовом выражении после подъема на 6,1% в сентябре. Рост в помесячном выражении замедлился до 0,3% с 0,5%.

Розничные цены (индекс RPI) в октябре повысились на 6,1% в годовом выражении (+8,9% месяцем ранее). Именно индекс RPI используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

В помесячном сравнении индекс RPI снизился на 0,2% после роста на 0,5% в сентябре.

ONS Великобритания
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