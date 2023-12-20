Инфляция в Великобритании в ноябре замедлилась до минимума с сентября 2021 г.

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в ноябре выросли на минимальные с сентября 2021 года 3,9% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 4,6% в октябре.

Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали снижения темпов роста цен до 4,4%.

Потребительские цены в Британии в ноябре опустились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. За октябрь они не изменились.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на 5,1% в годовом выражении после подъема на 5,7% в октябре. В помесячном выражении показатель снизился на 0,3% после роста на такую же величину месяцем ранее.

Розничные цены (индекс RPI) в ноябре повысились на 5,3% в годовом выражении (+6,1% месяцем ранее). Именно индекс RPI используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

В помесячном сравнении индекс RPI снизился на 0,1% после спада на 0,2% в октябре.