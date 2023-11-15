Аналитики City ожидают Brent по $73 за баррель во II квартале 2024 года

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Аналитики Citigroup Inc. в отличие от большинства коллег придерживаются пессимистичного взгляда на нефтяной рынок и ожидают излишка топлива в мире грядущей зимой, пишет издание Oil Price Information Service.

По их прогнозам, средняя цена Brent будет составлять $73 за баррель во втором квартале 2024 года, а к концу года опустится до $68 за баррель.

К 10:26 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,2%, до $82,66 за баррель.

Аналитики Citi полагают, что предложение нефти на мировом рынке будет превышать спрос в среднем на 1,4 млн баррелей в 2024 году, главным образом за счет роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК. Эти страны включают в себя Аргентину, Бразилию, Канаду, Гайану и США.

Ранее Goldman Sachs опубликовал прогноз, по которому Brent будет торговаться в диапазоне $80-100 за баррель, а дефицит на мировом рынке составит около 700 тысяч баррелей в сутки в 2024 году.

Citi же отмечает, что цены на нефть могут вырасти, если погода грядущей зимой будет холоднее обычного из-за полярных циклонов. Также аналитики банка отметили наличие геополитических рисков, которые могут привести к перебоям поставок топлива, однако риски разрастания конфликта на Ближнем Востоке, по их мнению, остаются низкими.