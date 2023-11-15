Brent подешевела до $82,12 за баррель

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению днем в среду.

К 14:00 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,35 (0,42%) - до $82,12 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,47 (0,6%) - до $77,79 за баррель.

Участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах выросли на 1,34 млн баррелей. Неделей ранее резервы подскочили на 11,9 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы позднее в среду, причем сразу за две недели. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на рост запасов нефти на 1,8 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2023 году на 113 тысяч баррелей в сутки (б/с) - до 2,367 млн б/с. Таким образом, организация ожидает, что мировой спрос в текущем году составит 101,96 млн б/с.

По данным агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", котировка Urals (в европейских портах) за 14 дней ноября сложилась на уровне $75,86 за баррель против $81,69 в октябре, при этом дисконт к Brent в первые недели ноября чуть подрос до $9,68/б против $9,44/б в сентябре.

В частности, котировка Urals NWE CIF Rotterdam в ноябре упала на $6,7 за баррель до $73,2 за баррель (скидка к Brent выросла до $12,2/б против $11,13/б в октябре), котировка Urals Med Aframax CIF Augusta снизилась почти на $5/б - до $78,4/б (скидка к Brent сократилась при этом сузилась до $7,1/б по сравнению с $7,75/б в октябре).

Эти котировки после введения эмбарго ЕС на покупку российской нефти являются расчетными к ценам, формирующимся в российских портах (FOB). Так, в первой половине ноября нефть Urals в порту Приморск продавалась по $70 за баррель (дисконт к Brent - $15,5/баррель) по сравнению с $77,4 за баррель в октябре (дисконт к Brent - $13,73/баррель), в порту Новороссийск - по $72,2 за баррель против почти $79 за баррель в сентябре (скидка выросла до $13,4 в ноябре по сравнению с $12,2 за баррель в октябре).

Argus с февраля начал формирование котировки российской нефти в индийских портах: в ноябре котировка Urals DAP West Coast India снизилась на $5,4/баррель - до $80,8 за баррель, при этом дисконты к Brent чуть снизились - $4,76/б в первой половине ноября против $4,93/б в октябре.

Котировка ESPO blend FOB в порту Козьмино в ноябре падает на $4,7/б - до $79,6/баррель, дисконт при этом вырос до $4 за баррель против $3,4 за баррель в октябре.

Европейским компаниям с 5 декабря 2022 года запрещено покупать российскую нефть. Россия переориентирует поставки на азиатские рынки, главным образом в Китай и Индию. Кроме того, страны G7 и Евросоюза, пытаясь ограничить доходы Москвы от продажи нефти, но сохранить ее присутствие на рынке, запретили своим компаниям перевозить российскую нефть и оказывать связанные с ее транспортировкой услуги, если сырье не продается по установленному их правительствами потолку - price cap (с 5 декабря - $60 за баррель). Россия запретила своим компаниям реализовывать нефть, если в контрактах прописано условие "потолка". По нефтепродуктам price cap вступил в силу с 5 февраля 2023 года, по легким нефтепродуктам он оставляет $100 за баррель, по тяжелым - $45/баррель.