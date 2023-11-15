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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Вклад России в финансирование МКС в 1994-2024 годах оценен в $14,2 млрд

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Финансирование эксплуатации российского сегмента Международной космической станции в 1994-2024 годах оценивается в $14,2 млрд, говорится в докладе руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Затраты на создание и эксплуатацию российского сегмента, создание кораблей "Союз" и "Прогресс" в 1994-2020 годах составили $11,7 млрд, а в 2021-2024 годах финансирование проекта составит $2,5 млрд, сказано в докладе. Вклад России в проект МКС составляет около 10% от суммарных затрат, при обладании правами на 30% ресурсов станции, отметил Соловьев.

Внебюджетные валютные поступления в Россию в рамках программы МКС превышают $6 млрд. Основным источником дохода является контракт между "Роскосмосом" и NASA - NAS15-10110, который включает полеты американских астронавтов на кораблях "Союз" и составляет порядка $4,7 млрд.

"Ппо программе МКС получено внебюджетное финансирование, примерно сопоставимое с госбюджетным финансированием", - сказано в докладе.

10 апреля первый замгендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов в интервью "Интерфаксу" сообщал, что среднегодовая стоимость эксплуатации российского сегмента МКС составляет порядка 35 млрд рублей.

NASA МКС Роскосмос Владимир Соловьев
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