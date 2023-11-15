Эксплуатацию Российской орбитальной станции планируют начать в конце 2027 г.

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Эксплуатацию перспективной Российской орбитальной станции (РОС) планируется начать в конце 2027 года, сообщил генеральный конструктор - заместитель гендиректора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев.

Об этом Соловьев сказал в среду на международной научно-практической конференции "Пилотируемые полеты в космос".

По его словам, развертывание космической техники будет осуществляться на новых средствах и космодромах, будет создана транспортная система и пилотируемая космическая программа.

Ранее в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что работы над проектом перспективной РОС "идут полным ходом".

Россия планирует создать новую национальную станцию, которая придет на смену МКС. Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032 году.

7 ноября Соловьев сказал, что станция сможет существовать на орбите более 50 лет.

27 октября Борисов сообщил, что проект создания РОС утвержден и предполагает выделение до 2032 года около 609 млрд рублей.