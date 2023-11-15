Производитель полупроводников Infineon неожиданно улучшил квартальные показатели

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Германская Infineon Technologies AG, один из крупнейших в Европе производителей полупроводников, неожиданно для аналитиков зафиксировала рост чистой прибыли и выручки в четвертом квартале 2023 финансового года.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила 753 млн евро против 735 млн евро годом ранее.

Выручка в отчетный период выросла до 4,15 млрд евро по сравнению с 4,14 млрд евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали снижения прибыли до 675 млн евро, выручки - до 4,04 млрд евро.

Результат сегмента, внимательно отслеживаемый аналитиками показатель деятельности компании (сопоставим со скорректированной EBIT), составил 1,04 млрд евро по сравнению с 1,06 млрд евро годом ранее, рентабельность по нему опустилась до 25,2% с 25,5%.

В минувшем фингоду в целом выручка составила 16,31 млрд евро, рентабельность по результату сегмента - 27%. В 2024 фингоду компания прогнозирует эти показатели на уровне 17 млрд евро и 24% соответственно.

Руководство рекомендовало дивиденды за минувший финансовый год в размере 0,35 евро на акцию против 0,32 евро на акцию годом ранее.

С начала 2023 года капитализация Infineon выросла на 9,2% (до 38,55 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 12,5%.