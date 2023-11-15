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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

ЛУКОЙЛ подал заявку на товарный знак "ЛУКОЙЛ АРЕНА"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "ЛУКОЙЛ АРЕНА". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", заявка была подана компанией в конце сентября.

22 августа 2022 года "ЛУКОЙЛ" объявил о приобретении 100% акций АО "Футбольный Клуб "Спартак-Москва"", а также стадиона "Открытие Банк Арена". Тогда же Леонид Федун вышел из числа акционеров ФК, сложил полномочия президента, председателя и члена совета директоров АО "ФК "Спартак-Москва" и перестал принимать участие в управлении клубом. По состоянию на 2021 год "Спартаком" через цепочку структур, включающую закрытый ПИФ, владели Вагит Алекперов, на тот момент президент "ЛУКОЙЛа", и Федун.

Домашний стадион "Спартака" "Открытие Банк Арена" (до 2021 года - "Открытие Арена") введен в эксплуатацию в 2014 году. До этого у "Спартака" не было своего стадиона: для проведения домашних матчей клубу приходилось арендовать другие московские арены. В июле 2023 года гендиректор ФК "Спартак" Олег Малышев допустил, что стадион будет переименован после 2023 года.

"У нас действующий контракт с "Открытием", он истекает в конце 2023 года. Будет ли название продано еще кому-то - такое решение окончательно не принято. На данный момент есть вероятность, что нейминг изменится или что-то еще произойдет", - говорил он.

Банк "Открытие" в конце 2021 г вошел в группу ВТБ. В 2025 г, по мере завершения интеграции в бизнес-структуру госбанка, лицензию "Открытия" планируется сдать.

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ЛУКОЙЛ Леонид Федун Спартак Роспатент Открытие Арена
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