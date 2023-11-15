Газпромбанк изучает возможность участия в проекте ВСМ Москва - Петербург

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Газпромбанк изучает возможность участия в проекте строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил журналистам в кулуарах "Транспортной недели-2023" первый вице-президент банка Алексей Чичканов.

"Мы рассматриваем возможность участия в данном проекте. Говорить о конкретных цифрах еще рано", - сказал он.

По его словам, до определения структуры проекта и платежного механизма - будет это исключительно кредитная или акционерная часть - говорить о роли ГПБ преждевременно.

Он отметил, что сейчас правительство и созданная рабочая группа обсуждают с инициаторами проекта его структуру "в части кто за что отвечает, где государственная часть ответственности, где региональная, и где ответственность РЖД и бизнеса".

"Поэтому в зависимости от того, какая структура будет утверждена, мы рассмотрим свою роль. Но мы точно будем в нем участвовать", - пояснил он.

"Мы рассматриваем как акционерное участие, так и участие в старшем долге", - добавил Чичканов.