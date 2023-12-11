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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Финансовую модель и сроки строительства ВСМ Москва-Петербург определят до конца года

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Минтранс до конца года представит доработанный вариант проекта в части финансирования и сроков строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом.

Об этом на на заседании совета по развитию транспортного комплекса в регионах при Совете Федерации сообщил директор департамента госполитики в области железнодорожного транспорта Минтранса Александр Федорчук.

"Сегодня мы находимся на этапе именно структурирования формирования финансово-экономической модели, определения организационно-правовой формы реализации проекта для того, чтобы в ближайшее время соответствующим образом финализировать работу по структурированию проекта и по финансированию", - сказал он.

Проект ВСМ Москва-Санкт-Петербург предполагает прохождение магистрали через шесть регионов - Москву, Московскую область, Тверь, Великий Новгород, Ленинградскую область и Санкт-Петербург.

Практически все регионы готовы предоставить налоговые льготы, отметил Федорчук, добавив, что ОАО "РЖД" уже ведется проектирование, а с точки зрения производства подвижного состава - в России идет работа по созданию высокоскоростного поезда с участием группы "Синара".

"В ближайшее время - я думаю, что до конца декабря - мы будем уже с точки зрения готовности структурирования проекта, (готовы - ИФ) предложить наши финальные доработанные материалы именно по финансированию и срокам", - сказал Федорчук.

Ранее сообщалось, что одним из возможных вариантов финансирования проекта рассматривается привлечение до 580 млрд рублей из ФНБ. Общие инвестиции в строительство ВСМ оцениваются в 1,7 трлн рублей.

Проект российской ВСМ разрабатывается десятилетиями, в 2019 году с первоначального варианта Москва-Казань его было решено переконфигурировать в маршрут Москва-Петербург. Проект предполагает достижение времени сообщения между этими городами в 2 часа 15 минут.

ВСМ Москва-Петербург Минтранс РЖД Синара Совет Федерации ФНБ Александр Федорчук
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