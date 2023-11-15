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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Агрохолдинг "Степь" планирует к 2030 году снизить энергопотребление на 10%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Степь" (принадлежит АФК "Система") сообщил, что утвердил политику в области энергоэффективности.

Она предусматривает, что к 2030 году доля возобновляемой энергии, используемой агрохолдингом, должна составить 7%. Кроме того, к этому сроку "Степь" планирует сократить объем энергопотребления при производстве продукции в среднем на 10%.

"Основная цель стратегии - рациональное использование энергетических ресурсов и повышение уровня энергосбережения на предприятиях холдинга. Документ - это часть стратегии устойчивого развития", - говорится в пресс-релизе.

Первым этапом реализации политики энергоэффективности станет энергоаудит. В течение полугода будет проводиться ревизия потребления энергетических ресурсов, работы энергетического оборудования и персонала во всех хозяйствах и филиалах. Итогом будет план по оптимизации - программа, содержащая конкретный перечень мероприятий, сроки и показатели. Далее - этап реализации.

Как заявил гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко, потенциал для сокращения энергопотребления у российских предприятий большой.

"Рациональный подход позволяет экономить до 30% потребляемой энергии, следовательно, пропорционально снижать затраты на ее оплату. В конечном счете эти усилия приводят к снижению углеродного следа и себестоимости продукции", - сказал он.

В пресс-релизе также сказано, что агрохолдинг "Степь" входит в топ-30 российских компаний в рейтинге ESG агентства RAEX.

Агрохолдинг "Степь" создан в 2014 году, он занимается растениеводством, молочным животноводством, трейдингом сельхозпродукции, а также сахарным и бакалейным трейдингом, производством и дистрибуцией сыров, молочных продуктов. Его активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.

В 2022 году "Степь" собрала рекордный урожай сельскохозяйственных культур - 2 млн тонн, что на 9,2% превышает показатель предыдущего года. Объем реализации продукции в сегменте "агротрейдинг" составил 1,7 млн тонн. Объем продаж нишевых культур вырос на 39%, до 289 тысяч тонн. Валовой надой молока составил 149 тысяч тонн (рост в 1,7 раза).

По данным рейтинга BEFL, земельный банк "Степи" (с учетом RZ Agro - находится под управлением "Системы" и структуры семьи Луи-Дрейфус) по состоянию на май этого года составлял 578 тысяч га (6 место).

Андрей Недужко Степь RAEX АФК Система
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