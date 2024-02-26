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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Агрохолдинг "Степь" в 2023 году увеличил производство молока на 20% до 180 тыс. т

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Производство молока на предприятиях агрохолдинга "Степь" (входит в АФК "Система") по итогам 2023 года выросло на 20% по сравнению с предшествующим годом, до 180 тыс. тонн.

Как говорится в сообщении агрохолдинга, тем самым был обновлен рекорд производства молока, установленный в 2022 году на уровне 150 тыс. тонн. Поголовье КРС в молочных комплексах на конец 2023 года составляло более 38 тыс. голов.

Отмечается, что новый рекорд достигнут, в том числе, благодаря применению цифровых технологий. Так, цифровая система управления стадом позволяет в режиме реального времени контролировать состояние и продуктивность коров, а также качество продукции.

Кроме того, компания занимается племенной работой и создает собственное маточное племенное ядро.

"Молочное животноводство – одно из ключевых направлений бизнеса для нашей компании. Агрохолдинг планирует наращивать объем инвестиций, развивать существующие молочные комплексы, а также реализовывать новые проекты", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора по животноводству агрохолдинга Александра Черечечи.

В пресс-релизе отмечается, что в 2023 году "Степь" заняла 4-е место в рейтинге 30 крупнейших производителей молока в России.

Агрохолдинг "Степь" создан в 2014 году, занимается растениеводством, молочным животноводством, трейдингом сельхозпродукции, а также сахарным и бакалейным трейдингом, производством и дистрибуцией сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области. Как сообщалось, в 2023 году агрохолдинг обновил рекорд 2022 года по сбору сельскохозяйственных культур, собрав 2,1 млн тонн (рост на 8% относительно 2022 года). В том числе валовой сбор пшеницы составил 1,1 млн тонн.

Агрохолдинг "Степь" Степь Ростовская область Краснодарский край
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