Brent подешевела до $81,52 за баррель на данных о запасах в США

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются после публикации данных Министерства энергетики о запасах энергоносителей в США за последние две недели.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 ноября, увеличились на 3,6 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Неделей ранее запасы выросли на 13,87 млн баррелей. Таким образом, повышение запасов за две недели составило 17,5 млн баррелей.

Резервы бензина и дистиллятов в США сократились по итогам обеих недель.

К 19:05 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,95 (1,15%), до $81,52 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,23 (1,57%), до $77,03 за баррель.

"Когда мы видим снижение запасов нефтепродуктов, это сильный сигнал того, что спрос на бензин, дизельное и авиационное топливо повышается, - отметил портфельный управляющий Tortoise Capital Advisors Роб Таммел. - Однако это также означает, что нефтеперерабатывающие компании будут покупать больше нефти для производства нефтепродуктов, и спрос на сырье также будет расти".