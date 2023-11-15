Апелляция отменила взыскание с российской "дочки" HP Enterprise 551 млн рублей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в среду отменил решение Арбитражного суда Москвы, который 28 июля удовлетворил иск дистрибутора компьютерной техники, телеком-оборудования, бытовой техники и электроники OCS Distribution против российской "дочки" Hewlett Packard Enterprise (HPE) на 551 млн рублей.

"Отменить решение, производство прекратить, утвердить мировое соглашение", - сообщается на сайте суда.

Подробности дела не опубликованы, оно слушалось в закрытом заседании.

ООО "О-Си-Эс-Центр" в апреле 2023 года обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" о взыскании суммы неосновательного соглашения в размере 520,2 млн рублей, процентов за пользование денежными средствами в размере 35,9 млн рублей с последующим начислением процентов до дня фактического возврата суммы неосновательного обогащения.

По ходатайству ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" дело в первой инстанции слушалось в закрытом заседании. Компания ссылалась "на необходимость сохранения служебной и коммерческой тайны в области персональных данных конечных пользователей продукции, а также на исполнение сторонами обязательств по неразглашению условий соглашений".

Из материалов дела следует, что суд 28 июля иск удовлетворил. "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" 18 сентября подало апелляцию, а 31 октября – ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 31 октября отменил решение Арбитражного суда Москвы, который в конце июля удовлетворил другой иск OCS Distribution против Hewlett Packard Enterprise – на 1,4 млрд рублей.

Суд тогда также утвердил мировое соглашение по иску.

Дело также слушалось в закрытом заседании.

ООО "О-Си-Эс-Центр" подало этот иск против ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" в октябре 2022 года, исковые требования составили почти 1,44 млрд рублей.

HPE поставляла в РФ в том числе серверное оборудование, системы хранения данных и специализированное ПО. Но на фоне начала событий на Украине компания приняла решение об окончательном уходе с рынков РФ и Белоруссии, сообщал "Коммерсант" в июне 2022 года.

В 2022 году выручка ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" составила 4,6 млрд рублей, сократившись год к году в 2,7 раза. Компания получила чистый убыток в 2 млрд рублей против прибыли в 3,8 млрд рублей за 2021 год.