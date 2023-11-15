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Ритейлер Target увеличил квартальную чистую прибыль в 1,4 раза

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Target Corp., владеющая одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов, увеличила квартальную чистую прибыль в 1,4 раза, что превзошло ожидания аналитиков

Чистая прибыль корпорации по итогам финансового квартала, завершившегося 28 октября, составила $971 млн, или $2,1 в расчете на акцию, по сравнению с $712 млн, или $1,54 на акцию, годом ранее.

Выручка снизилась на 4,3% - до $25,004 млрд против $26,122 млрд годом ранее. Сопоставимые продажи уменьшились на 4,9%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $1,47 на акцию при выручке в $25,285 млрд и падении сопоставимых продаж на 5,3%.

В четвертом финансовом квартале Target планирует получить чистую прибыль в диапазоне $1,9-2,6 на акцию. Аналитики прогнозируют в среднем $2,23 на акцию.

Котировки акций Target взлетели более чем на 14% в ходе предварительных торгов в среду. С начала 2023 года капитализация ритейлера упала почти на 26% (до $49,5 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 поднялся на 17%.

США Target
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