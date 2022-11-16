Чистая прибыль Target в III финквартале упала вдвое при росте выручки на 3%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Target Corp, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, увеличила выручку в третьем финансовом квартале на 3,4%, что превзошло прогнозы аналитиков.

Однако чистая прибыль компании упала вдвое на фоне роста себестоимости продаж.

Как говорится в пресс-релизе Target, ее выручка по итогам квартала, завершившегося 29 октября, составила $26,52 млрд по сравнению с $25,65 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $26,41 млрд.

Сопоставимые продажи ритейлера выросли на 2,7% при ожидавшемся аналитиками повышении на 2,2%.

Себестоимость продаж Target в минувшем квартале увеличилась на 8,1%, до $19,68 млрд, валовая маржа снизилась до 25,8% с 29%. Запасы товаров на складах на 31 октября были на 14,4% выше, чем годом ранее.

Чистая прибыль компании составила $712 млн, или $1,54 в расчете на акцию, по сравнению с $1,49 млрд, или $3,04 на акцию, за третий квартал предыдущего фингода. Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до $1,54 на акцию с $3,03 на акцию годом ранее, оказавшись существенно хуже консенсус-прогноза рынка в $2,16 на акцию.

По словам главного исполнительного директора Target Брайана Корнелла, высокая инфляция, рост процентных ставок и экономическая неопределенность сказываются на поведении покупателей.

Компания ожидает, что ее сопоставимые продажи в четвертом финквартале снизятся на 1-2%, тогда как эксперты прогнозируют рост на 3,1%.

Акции Target теряют в цене около 15% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 23%.