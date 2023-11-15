Swedbank спрогнозировал выход стран Балтии из рецессии в 2024 году

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Экономический спад в 2023 году затронет не только Эстонию и Литву, но и Латвию, где ранее предполагался рост, говорится в ноябрьском обзоре Swedbank Economic Outlook. Во всех трех странах рост ВВП возобновится в 2024 году, он будет близким к 1%, считают аналитики.

Эстония

Swedbank в очередной раз ухудшил оценку динамики ВВП Эстонии на 2023 год и теперь ждет спада экономики на 2,5%. Августовский прогноз предполагал снижение ВВП на 2%, а апрельский - на 0,8%. Кроме того, оценка роста ВВП в 2024 году понижена до 0,7% (с 2% в августе), в 2025 году - до 2,3% (с 3%).

Прогноз инфляции на 2023 год немного понижен - до 9,5% с 9,8% в августе. Ожидается, что в 2024 году инфляция замедлится до 3,8% (прежний прогноз - 4,3%), а в 2025 году - до 2,4% (соответствует прежней оценке).

По мнению аналитиков банка, спад в эстонской экономике постепенно замедляется, а ситуация в секторах промышленного производства и розничной торговли, где наблюдалось снижение, стабилизировалась. Однако падение объемов производства энергии, на долю которого пришлась примерно половина сокращения ВВП в первом полугодии 2023 года, усилилось. Причиной снижения энергопроизводства является сочетание более низких цен на энергоносители (вследствие чего производство электроэнергии из горючих сланцев стало менее конкурентоспособным) и уменьшения потребления энергии. Объем производства в обрабатывающей промышленности падает с июня прошлого года, он снизился до уровня, который в последний раз наблюдался пять лет назад.

Доля промышленных предприятий в Эстонии, страдающих от недостаточного спроса, выросла до 82% в четвертом квартале этого года. Медленное восстановление внешнего спроса, от которого сильно зависит эстонская экономика, порождает слабые экспортные возможности, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре.

Затраты на рабочую силу на единицу продукции резко возросли, а конкурентоспособность промышленных предприятий на внутреннем и внешнем рынках значительно ухудшилась. Такое ухудшение конкурентоспособности может ограничить восстановление экспорта, когда внешний спрос начнет улучшаться. Несмотря на продолжительный экономический спад, эстонский рынок труда остается достаточно устойчивым. В этом году занятость увеличилась, безработица выросла умеренно, а рост заработной платы является устойчивым. Потеря рабочих мест в обрабатывающей промышленности и строительстве была компенсирована высоким уровнем занятости в сфере услуг, прежде всего в государственном секторе.

Учитывая, что оборот в бизнес-секторе снижается и что прибыльность предприятий находится под давлением, Swedbank ожидает охлаждения рынка труда. "Однако мы прогнозируем лишь незначительное снижение занятости в следующем году, и что она останется высокой", - отмечается в обзоре.

Инфляция неуклонно замедляется. В среднем потребительские цены за последние шесть месяцев не увеличивались по сравнению с предыдущим месяцем. Рост цен на продовольствие замедлился по сравнению с прошлым годом, в то время как цены на энергоносители существенно снизились. Рост цен на услуги снижается быстрее, чем рост цен на неэнергетические товары. Ценовое давление со стороны бизнеса ослабло, а инфляционные ожидания как со стороны домашних хозяйств, так и розничной торговли снизились до среднемноголетнего уровня. Частное потребление сокращается уже более года в реальном выражении, и ослабление спроса ограничивает влияние растущих цен на потребителей. Банк ожидает, что дефляция продолжится, но повышение налогов (особенно повышение НДС на 2 процентных пункта) ограничит замедление роста цен в следующем году.

Ожидается, что восстановление частного потребления в Эстонии будет вялым, и его реальный рост останется ниже долгосрочного среднего значения в следующем году.

Правительство Эстонии запланировало экономию бюджета, сокращение расходов и повышение налогов на 2024 и 2025 годы, чтобы сократить большой дефицит бюджета и ограничить рост долга в ближайшие несколько лет. "Однако ожидаемое увеличение использования средств ЕС добавит фискальных стимулов в следующем году", - говорится в обзоре.

Латвия

Экономический спад в текущем году затронет и Латвию: ее ВВП снизится на 0,4%, считают аналитики банка. Еще в августе они ожидали роста ВВП на 0,3%, а в апреле - на 0,6%. С будущего года экономический рост возобновится, но меньшими темпами, чем ожидалось. В 2024 году латвийский ВВП, согласно обновленным оценкам, вырастет на 1,4% (августовский прогноз - 1,7%), в 2025 году - на 2,5% (2,8%).

Инфляция в 2023 году, как и ранее, ожидается на уровне 9%, а в 2025 году - 2,5%. Прогноз на 2024 год понижен до 1,8% с 2%.

"В целом наша интерпретация состояния экономики не изменилась - Латвия находится в затяжной стагнации. Ожидается, что экономический рост в ближайшие кварталы продолжит колебаться около нуля. Более заметный рост ожидается только ко второй половине 2024 года, по мере более заметного снижения процентных ставок и начала восстановления на экспортных рынках. В результате мы увидим очень медленный рост в 2024 году, за которым последует довольно невпечатляющий 2025 год", - отмечается в обзоре.

Инвестиционная активность замедляется в частном секторе, но довольно высока в государственном секторе, чему способствует приток средств ЕС. Планы министерства финансов на 2024 год включают заметное дальнейшее увеличение инвестиций, связанных с фондами ЕС, которые будут стимулировать строительный сектор. Экспорт падает и, вероятно, останется слабым до середины 2024 года, когда спрос начнет расти на экспортных рынках Латвии. Потребление в этом году также снижается, но может восстановиться несколько раньше, чем экспорт. Рынок труда ощутит на себе последствия экономической стагнации, но рост безработицы будет относительно умеренным. Доверие потребителей восстанавливается, хотя оно остается ниже долгосрочного среднего значения. При этом уровень цен в Латвии остается высоким и будет сдерживать потребление.

Инфляция в октябре в годовом выражении составила 2,1% и ожидается ее дальнейшее снижение. В секторах, связанных с энергетикой, цены падают. В последние месяцы уровень цен на продукты питания и услуги снижался из месяца в месяц. Однако базовая инфляция по-прежнему остается повышенной, на уровне 7,2%, что говорит о том, что давление на цены еще остается сильным. "Мы не прогнозируем, что недавняя тенденция к дефляции (...) сохранится и после этого года, и мы ожидаем умеренной инфляции в ближайшие годы", - отмечается в обзоре.

Парламент запустил законодательный процесс, направленный на ограничение влияния высоких ставок на домохозяйства, имеющие ипотечные кредиты. Только 14% латвийских домохозяйств имеют ипотеку, но последствия повышения ставки euribor почувствовались сразу, учитывая, что более 90% ипотечных кредитов в Латвии выдаются с плавающей ставкой. Ипотечные кредиты имеют преимущественно более обеспеченные домохозяйства.

Данные Swedbank свидетельствуют о том, что менее 0,5% домохозяйств задерживают платежи по ипотеке более чем на месяц. И эта доля была стабильной в течение последних двух лет. По сравнению с июнем прошлого года, когда ставка euribor была ниже нуля, ежемесячный платеж по ипотеке увеличился менее чем на 100 евро для 67% домохозяйств, в то время как для 8% домохозяйств увеличение составило более 250 евро.

Это указывает на то, что некоторые домохозяйства, особенно те, у которых недавно была получена ипотека, испытывают значительный всплеск ежемесячных платежей, но проблема далека от системной. Кроме того, ожидается, что резкий скачок будет временным, поскольку процентные ставки, по прогнозам, снизятся через пару кварталов. Несмотря на отсутствие системной проблемы, политики настаивают на широкой поддержке ипотечных заемщиков. Суть будущих изменений в законодательстве пока не ясна, но они, вероятно, повлекут за собой принуждение банков предоставлять "скидку" на процентные ставки ипотечных заемщиков. Этот подход носит регрессивный характер, слабо ориентирован (если вообще ориентирован) на тех, кто нуждается в поддержке, и равносилен регулированию цен в финансовом секторе, полагают аналитики банка. Кроме того, огромная административная нагрузка, которая возникнет в результате принятия новых норм, ляжет на банки. Среднесрочные риски включают ухудшение отношения инвесторов к бизнес-среде, а также ослабление и удорожание кредитов для латвийской экономики. "Это то, чего Латвия, учитывая ее низкую долю инвестиций в ВВП, просто не может себе позволить", - считает банк.

Данная инициатива, по мнению аналитиков Swedbank, противоречит целям ЕЦБ. "Это был бы "вертолетный" вид поддержки для тех, у кого есть ипотечные кредиты, и, учитывая и без того высокое базовое ценовое давление, это может привести к росту инфляции", - добавляет банк.

Литва

Swedbank подтвердил прогноз спада в литовской экономике на 0,3% в этом году. В 2024-2025 годах динамика ВВП будет положительной, но рост будет не таким активным, как ожидалось в августе. В 2024 году он составит 1,2% (прежний прогноз - 1,5%), а в 2025 году - 2% (2,3%).

Инфляция в эти три года, как и ранее, ожидается на уровне 9,4%, 1,8% и 2,5% соответственно.

Swedbank ожидает, что регулируемые цены на природный газ в Литве будут снижены примерно на 20% в середине 2024 года, главным образом из-за более низких рыночных цен, но предстоящие парламентские выборы осенью следующего года также могут сыграть свою роль. Кроме того, как и во многих других западных странах, более высокая норма прибыли в некоторых секторах экономики способствовала росту инфляции в прошлом году и теперь, вероятно, инфляция скорректируется в сторону понижения. "Риски здесь симметричны - более слабый, чем ожидалось, глобальный спрос может привести к снижению маржи и, следовательно, к снижению цен, в то время как быстрый рост затрат на рабочую силу может вновь стимулировать рост цен на услуги", - отмечается в обзоре.

Банк прогнозирует, что средний рост заработной платы (до вычета налогов) в следующем году замедлится до 8,5%. Это, учитывая низкую инфляцию и запланированное повышение порога необлагаемого налогом дохода на 20%, приведет к повышению реальной чистой заработной платы на 7%. Зарплаты и пенсии в госсекторе будут расти еще более быстрыми темпами, и все это, вероятно, повысит внутренний спрос. Потребление домашних хозяйств начнет расти в следующем году, хотя восстановление, вероятно, будет постепенным, учитывая ожидающееся повышение уровня безработицы и стремление к созданию сбережений у части домохозяйств. Количество вакансий в Литве сократилось до 10-летнего минимума, поскольку уровень загрузки производственных мощностей сейчас намного ниже, чем был год назад. Многие предприятия пытаются контролировать затраты на рабочую силу в условиях снижения спроса и ужесточения конкуренции.

Сделки с жилой недвижимостью находятся на самом низком уровне за последние 5 лет, в то время как доступность жилья упала до самого низкого уровня за последние 12 лет. Рост заработной платы, стагнация цен и снижение процентных ставок повысят доступность жилья в 2024 году, полагают эксперты банка.

Восстановление экспорта будет осторожным, учитывая, что мировой спрос остается слабым, в то время как конкурентоспособность литовских производителей по затратам в последние годы снизилась. Инвестиции в госсекторе, вероятно, продолжат расти, особенно в энергетическом и оборонном секторах, а частный сектор будет более сдержан в этом вопросе на фоне роста кредитных ставок и общей неопределенности. Дефицит госбюджета увеличится более чем на 1 процентный пункт - до 2,6% ВВП в 2024 году. Правительство Литвы пытается закрыть некоторые лазейки в системе уплаты подоходного налога и ввести налог на недвижимость (Swedbank приветствует эту инициативу). Но эти планы вряд ли будут реализованы, поскольку среди членов правительственной коалиции возникли разногласия, и нет особого желания злить избирателей перед предстоящими выборами в 2024 году (в парламент ЕС, президентские и в местные парламенты). "Было выдвинуто много популистских инициатив, и, вероятно, появятся новые, но мы надеемся, что уравновешенность и нацеленность на долгосрочную перспективу удастся сохранить", - говорится в обзоре.