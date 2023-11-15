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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Еврокомиссия заметно ухудшила прогнозы по экономике стран Балтии на 2023 год

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия прогнозирует по итогам 2023 года экономический спад во всех трех странах Балтии, тогда как в мае ожидала роста в Латвии и Литве и небольшой рецессии в Эстонии, говорится в осеннем обзоре ЕК.

Значительно ухудшен прогноз для Латвии - снижение на 0,2%, тогда как весной ожидался рост ВВП в 2023 году на 1,4%. При этом ЕК ожидает, что в 2024 году ВВП Латвии вырастет на 2,4%.

Инфляция в стране в 2023 году оценивается на уровне 9,6%, в 2024 году - 3,2%.

Дефицит бюджета Латвии в 2023 году ожидается в размере 3,2% ВВП, в будущем году предполагается его снижение до 3,1% ВВП.

В экономике Литвы Еврокомиссия ожидает в текущем году спада на 0,4%, тогда как в мае прогнозировался рост ВВП на 0,5%. В следующем году ожидается рост на 2,5%. Инфляция в этом году предполагается на уровне 8,8%, в 2024 году - резкое снижение до 2,9%.

Из-за экономического спада уровень безработицы в Литве должен увеличиться до 6,8% в 2023 году (с 6% в 2022 году). В 2024 и 2025 годах по мере ускорения темпа роста ВВП и сокращения предложения рабочей силы, рынок труда, как ожидается, станет более напряженным, что приведет к небольшому снижению уровня безработицы до 6,7% и 6,5% соответственно.

В отношении Эстонии Еврокомиссия прогнозирует, что в этом году ее экономика упадет на 2,6% (в мае ожидалось снижение ВВП только на 0,4%), а в следующем году вырастет на 1,9%. Инфляция предполагается на уровне 9,4% в 2023 году и 3,5% в 2024 году.

По осенним прогнозам ЕК, в текущем году в экономике Евросоюза ожидается рост на 0,6%, в 2024 году - на 1,3%. Инфляция прогнозируется на уровне 6,5% и 3,5% соответственно.

Еврокомиссия Литва Латвия Эстония
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