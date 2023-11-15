Цены производителей в США в октябре упали максимальными темпами с апреля 2020 г.

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре опустились на 0,5% относительно предыдущего месяца, говорится в сообщении министерства труда страны.

Это максимальные темпы падения с апреля 2020 года.

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,1%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре индекс повысился на 0,4%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее.

Стоимость товаров в прошлом месяце уменьшилась на 1,4%, что стало первым снижением с мая. В первую очередь, это было обусловлено падением цен на бензин на 15,3%. Между тем табачная продукция подорожала на 2,4%.

Индекс PPI в октябре относительно того же месяца 2022 года увеличился на 1,3% после повышения на 2,2% в предыдущий месяц.

Менее волатильный индикатор, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей, (индекс Core PPI) повысился на 2,4% в годовом выражении и не изменился за месяц. Темпы роста обоих показателей замедлились, в сентябре они составили 2,7% и 0,2% соответственно.