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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Цены производителей в США в январе выросли сильнее прогнозов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года цены производителей в США (индекс PPI) выросли на 0,3% к декабрю, сообщило Минторговли страны. В годовом выражении показатель увеличился на 0,9%.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения показателей на 0,1% и 0,6% соответственно.

В декабре цены производителей снизились на 0,1% относительно предыдущего месяца и выросли на 1% к декабрю 2022 года.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в январе увеличились на 0,5% в помесячном и на 2% в годовом выражении. В декабре первый показатель уменьшился на 0,1%, второй - вырос на 1,8%.

Минторговли США
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