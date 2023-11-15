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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

РСХБ в третьем квартале получил 8,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Россельхозбанк (РСХБ) в третьем квартале получил чистую прибыль по МСФО в объеме 8,4 млрд рублей, в целом за 9 месяцев – 23,8 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации.

Чистые процентные доходы банка за 9 месяцев составили 96 млрд рублей, чистая процентная маржа – 2,8% против 1,8% за аналогичный период прошлого года.

Расходы по кредитным убыткам за три квартала составили 30,3 млрд рублей.

Кредитный портфель РСХБ до вычета резервов с начала года вырос на 5,6% до 3,6 трлн рублей. Портфель кредитов юридических лиц увеличился на 7,7%, составив около 3 трлн рублей. При этом кредитный портфель в сегменте АПК с начала года увеличился на 3,2% и составил 2,1 трлн рублей.

Розничный кредитный портфель сократился на 4,7% до 562,1 млрд рублей, что банк объясняет использованием риск-подходов и приоритетом кредитования клиентов АПК.

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов РСХБ по итогам 9 месяцев выросли на 8,9% и составили 3,66 трлн рублей. Средства юридических лиц (включая государственные органы власти) увеличились на 6,2% до 1,8 трлн рублей. Средства клиентов - физлиц выросли с начала года на 11,7% до 1,86 трлн рублей.

Размер капитала группы по МСФО на 30 сентября составил 290,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 4%, в первую очередь, за счет роста чистой прибыли. Показатель достаточности капитала Н1.0 на 1 октября составил 16,33%.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу. По итогам третьего квартала 2023 года банк занимал 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

РСХБ Россельхозбанк
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