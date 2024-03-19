РСХБ увеличил годовую прибыль по МСФО в 4,3 раза до рекордных 31,8 млрд рублей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Россельхозбанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 4,3 раза, до рекордных 31,8 млрд рублей, свидетельствует отчетность госбанка.

Чистые процентные доходы банка выросли в 1,8 раза год к году, до 129,2 млрд рублей. Чистая процентная маржа увеличилась на 1 процентный пункт (п.п.), составив 2,9%.

Чистый комиссионный доход снизился на 6%, составив 21,6 млрд рублей.

Расходы банка на резервы по кредитным убыткам в прошлом году составили 47 млрд рублей против 42 млрд рублей в 2022 году. Стоимость риска осталась на уровне 2022 года - 1,2%.

Кредитный портфель РСХБ до вычета резервов на конец 2023 года составил 3,7 трлн рублей, показав прирост на 9%. Доля NPL в кредитном портфеле банка сократилась до 5,1% с 5,7% по итогам 2022 года.

Корпоративный кредитный портфель РСХБ в прошлом году вырос на 11,6%, до 3,15 трлн рублей. Портфель кредитов в сегменте АПК увеличился на 6,9% и к началу 2024 года составил 2,14 трлн рублей. Объем предоставленных кредитов на сезонные работы вырос на 7,9% - до 822,4 млрд рублей.

Розничный портфель ссуд, наоборот, сократился на 3,8% и составил 567,3 млрд рублей.

Средства клиентов увеличились на 8,6%, составив 3,65 трлн рублей. Депозиты и текущие счета населения выросли на 16,1%, до 1,93 трлн рублей. Средства юридических лиц (включая государственные органы власти) увеличились на 1,4% и составили 1,72 трлн рублей.

Норматив достаточности капитала Н1.0 по итогам прошлого года составил 14,9% против 14,5% годом ранее.

Банк полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу.