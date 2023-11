Eesti Gaas начала строительство своей первой солнечной электростанции в Латвии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Эстонская Eesti Gaas, крупнейшая энергетическая компания в странах Балтии, начала строительство своей первой в Латвии солнечной электростанции мощностью около 4 МВт.

СЭС строится в селе Ница, которое расположено в 22 км от Лиепаи.

Строительство планируется завершить весной 2024 года, СЭС будет обеспечивать электроэнергией Лиепаю. Станция сможет обеспечить потребности в электроэнергии около тысячи домохозяйств. Инвестиции в проект составят 2,7 млн евро.

"Мы продолжаем диверсифицировать свой энергетический портфель и выводить на рынок новые решения и мегаватты – помимо уже действующих в Эстонии солнечных станций и электростанций, работающих на экологически чистом газе, мы начинаем строительство солнечных электростанций в Латвии. Помимо парка в Нице, который при необходимости может быть расширен, мы подобрали в Латвии еще две локации для развития солнечных электростанций", - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик, слова которого приведены в пресс-релизе.

Eesti Gaas начала производить солнечную электроэнергию в 2019 году, после ввода в Пярнуском уезде крупнейшего на тот момент в Эстонии солнечного парка. Он состоит из 13 тыс. панелей, мощность которых достигает 4,7 МВт. Позже компания построила около двадцати небольших солнечных электростанций по всей Эстонии.

Eesti Gaas занимается реализацией газа и электроэнергии. В концерн входят головная компания AS Eesti Gaas, а также специализирующееся на проектировании и строительстве газопроводов предприятие AS EG Ehitus, компания по распределению газа AS Gaasivorgud, сеть газовых автозаправок, дочерние компании в Латвии и Литве.