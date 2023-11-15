Банки РФ в 2024 году будут раскрывать отчетность без чувствительных к санкциям данных

Также им продлят право не раскрывать информацию о структуре собственности, органах управления, реорганизациях

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Банк России продлил на 2024 год обязанность кредитных организаций раскрывать финансовую отчетность с изъятиями в части чувствительных к санкционному риску данных, а также право не раскрывать чувствительную к санкционным рискам информацию, сообщила пресс-служба регулятора.

До конца 2024 года продлена обязанность кредитных раскрывать финансовую отчетность с изъятиями в части чувствительных к санкционному риску данных. Аналогичный подход продолжит действовать и для раскрытия на сайте Банка России отчетности банков, а также информации о выпусках ценных бумаг банков, говорится в сообщении регулятора.

"Тем самым соблюдается баланс между потребностями рынка в информации и необходимостью ограничивать риски для банков и их клиентов", - отмечает ЦБ.

Кроме того, банки смогут до конца 2024 года не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования.

Аналогичное решение планируется и в отношении некредитных финансовых организаций (НФО), лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, сообщил ЦБ.