ЦБ отменит послабления по выполнению норматива краткосрочной ликвидности

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Банк России отменяет действие послаблений по условиям соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), системно значимые банки с 1 марта 2024 года будут должны поддерживать норматив на уровне 100%, сообщила пресс-служба ЦБ.

"Отказ от послабления по НКЛ необходим для улучшения ситуации с управлением СЗКО краткосрочной ликвидностью, удлинения базы фондирования, выравнивания конкуренции между банками. При этом для облегчения перехода кредитных организаций на соблюдение норматива им будут открыты безотзывные кредитные линии (БКЛ)", - отмечается в сообщении.

Требование о соблюдении НКЛ, рассчитанного с учетом БКЛ, на уровне 100% будет применяться с 1 марта 2024 года. До этого момента банкам рекомендуется поддерживать фактические значения норматива не ниже наблюдавшихся в третьем квартале 2023 года, так как это планируется учитывать при первом установлении лимита БКЛ с целью исключения стимулов к занижению фактических значений НКЛ.

ЦБ обещает дополнительно опубликовать подробную информацию о выходе из послаблений по НКЛ и о механизме предоставления безотзывных кредитных линий.

Крупнейшие банки могут использовать БКЛ при расчете норматива краткосрочной ликвидности (рассчитывается как отношение высоколиквидных активов банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней). Минимально допустимое значение норматива составляет 100%.