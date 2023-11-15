Росстат отметил снижение цен на бензин в РФ с 8 по 13 ноября на 0,15%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Снижение потребительских цен на бензин в России с 8 по 13 ноября (укороченная статистическая неделя связана с тем, что один день был учтен в предыдущей из-за дополнительного праздничного дня) немного замедлилось - до 0,15% после понижения на 0,2% с 31 октября по 7 ноября и в предыдущие две недели, сообщил Росстат в пятницу.

Таким образом, падение продолжается седьмую неделю подряд после продолжительного роста до этого. С 24 по 30 октября и с 17 по 23 октября снижение составило 0,2%, с 10 по 16 октября - 0,3%, с 3 по 9 октября - 0,5%, с 26 сентября по 2 октября - 0,4% (падение было зафиксировано впервые с первой недели марта).

По отношению к началу года цены на бензин в РФ на 13 ноября повысились на 7,6% при общей инфляции за этот период в 6,10%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 7 ноября составляла 54,81 руб. (на 7 ноября - 54,89 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 50,46 руб. (50,54 руб.), АИ-95 - 55,10 руб. (55,20 руб.), АИ-98 - 68,20 руб. (68,23 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 8 по 13 ноября вторую неделю подряд оставались стабильными после того, как с 24 по 30 октября снизились на 0,2% и сокращались по 0,3% две недели до этого.

С начала года дизтопливо подорожало на 9,4%. Средняя цена ДТ в стране на 7 ноября составила 64,06 руб. за литр (на 7 ноября - 64,07 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 6 по 12 ноября, по данным Росстата, выросло на 1,7% по сравнению с предыдущей неделей и составило 850,3 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива увеличился на 0,9%, - до 1 млн 608,5 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).