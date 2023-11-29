Росстат отметил снижение цен на бензин за неделю на 0,23%

С начала года бензин подорожал на 7,3% при общей инфляции за этот период в 5,47%.

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 ноября снизились по сравнению с предыдущей неделей на 0,23% после сокращения на 0,18% с 14 по 20 ноября 2023 года, на 0,15% - с 8 по 13 ноября, на 0,2% - и в предыдущие две недели, сообщил Росстат.

Ранее, с 31 октября по 7 ноября, с 24 по 30 октября и с 17 по 23 октября снижение составило 0,2%, с 10 по 16 октября - 0,3%, с 3 по 9 октября - 0,5%, с 26 сентября по 2 октября - 0,4% (падение было зафиксировано впервые с первой недели марта).

По отношению к началу года цены на бензин в стране на 27 ноября повысились на 7,3% при общей инфляции за этот период в 5,47%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 27 ноября составляла 54,64 руб. (на 20 ноября - 54,71 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 50,29 руб. (50,35 руб.), АИ-95 - 54,90 руб. (54,99 руб.), АИ-98 - 68,16 руб. (68,18 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо с 21 по 27 ноября повысились на 0,3% после того как с 14 по 20 ноября росли на 0,1% и две недели до этого оставались стабильными.

С начала года дизтопливо подорожало на 9,8%. Средняя цена ДТ в стране на 27 ноября составила 64,26 руб. за литр (на 20 ноября - 64,08 руб.).

Производство бензина в стране на неделе с 20 по 26 ноября, по данным Росстата, выросло на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей и составило 886,4 тысячи тонн. Выпуск дизельного топлива увеличился на 3,4%, - до 1 785,7 тысячи тонн.

"Ситуация на внутреннем рынке моторных топлив как оптовых, так и розничных, в целом, стабилизировалась. Это происходило по мере накапливания совокупного эффекта от мер, предпринятых для насыщения внутреннего рынка. Сейчас эта цель достигнута - общие запасы моторных топлив составляют более 5 млн тонн", - прокомментировали в Минэнерго.

По данным ведомства, цены снижаются по всем видам моторных топлив, а по летнему дизельному топливу биржевые цены снизились с сентябрьских пиков до отметок весны текущего года - почти на 25%.

"Именно устойчивое снижение цен, формирование товарных запасов и насыщение внутреннего рынка позволило снять большую часть запретов на экспорт, введённых в сентябре. Сейчас внутренний рынок полностью обеспечен предложением, общая его стабилизация - долгосрочная тенденция, результат предпринятых в сентябре-октябре мер по его поддержке. Минэнерго в ежесуточном режиме мониторит ситуацию. Кроме того, оптовые цены также снижаются на фоне окончания летнего сезона повышенного спроса и завершения ремонтов НПЗ, а это, в свою очередь, становится фактором стабилизации цен в рознице", - подчеркнули в министерстве.

Рост потребительских цен на бензин в России в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).