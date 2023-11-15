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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Рост цен на свинину в РФ за неделю приостановился, говядина подешевела

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на свинину с 8 по 13 ноября не изменились, сообщил Росстат в среду.

Неделей ранее они повысились на 0,3%, с начала года - на 12,4%.

Цены на говядину снизились на 0,1%, хотя на предыдущей неделе они повысились на 0,2%. С начала года рост составил 5,8%.

Курятина подорожала на 0,3%, но темпы роста цен замедлились. Неделей ранее они составляли 0,5%. С начала года мясо кур стало дороже на 30,1%.

В то же время темпы подорожания баранины ускорились до 0,2% с 0,03% на предыдущей неделе. По данным на 13 ноября баранина была на 16,5% дороже, чем в начале года.

Цены на мясную продукцию выросли. Сосиски и сардельки подорожали на 0,5%, неделей ранее цены на них снизились на 0,3%. Рост цен на полукопченую и варено-копченую колбасу ускорился до 0,4% с 0,2% неделей ранее, на вареную – замедлился до 0,2% с 0,5% соответственно.

Росстат
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