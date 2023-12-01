В союзе свиноводов прогнозируют годовой экспорт свинины в 250 тысяч тонн

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Россия в этом году может экспортировать 250 тысяч тонн свинины, прогнозирует генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Он заявил об этом на конференции "Агротренды России 2023-2024".

"В этом году, в отличие от прошлого года, когда у нас было снижение на 10-15%, идет существенное увеличение экспорта. В целом надеемся выйти на цифру порядка 250 тыс. тонн. Это очень серьезная цифра, порядка $550 млн. Это более 5% от нашего производства", - сказал он.

Согласно его презентации, за 9 месяцев экспорт свинины из России вырос в 1,6 раза, до 208 тысяч тонн.

В прошлом году было экспортировано около 170 тысяч тонн свинины.

По словам Ковалева, для свиноводства экспорт является единственной возможностью для дальнейшего развития. Внутренний рынок в силу насыщения такой возможности уже позволить не может, отметил он.

"Поэтому к экспорту, безусловно, должно быть отношение как к "священной корове". Слова "запрет" (по отношению к экспорту - ИФ) - это катастрофическая ситуация", - полагает Ковалев.

Глава союза считает, что география экспорта достаточно диверсифицирована - 40% приходится на страны СНГ, прежде всего Белоруссию. "Восстановились поставки в Юго-Восточную Азию, прежде всего во Вьетнам и Гонконг", - добавил он.

Ковалев также сообщил, что в 2024 году прирост производства свинины в промышленном сегменте в РФ ожидается на уровне темпов этого года - примерно 5%.

В 2022 году производство в этом сегменте составило 5,25 млн тонн (в живом весе), в этом году прогнозируется 5,545 млн тонн.