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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Brent подешевела до $80,54 за баррель

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают опускаться в четверг после первого за пять сессий снижения накануне. Негативом для рынка стали данные Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране до максимального уровня с августа.

К 8:15 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,64 (0,79%), до $80,54 за баррель. В среду Brent подешевела на $1,29 (1,6%), до $81,18 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,63 (0,82%), до $76,03 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,6 (2%), до $76,66 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 ноября, увеличились на 3,6 млн баррелей, говорится в докладе Минэнерго. Неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей. Таким образом, повышение запасов за две недели составило 17,5 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали роста нефтяных резервов за этот период на 4,5 млн баррелей, отмечает MarketWatch.

Запасы бензина и дистиллятов в США сократились по итогам обеих недель.

WTI Brent Минэнерго США
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