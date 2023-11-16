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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Brent торгуется у $81,02 за баррель

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в минусе в четверг, но находятся существенно выше внутридневных минимумов.

К 14:20 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,2%), до $81,02 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,19 (0,25%), до $76,47 за баррель.

В ходе сессии цена Brent опускалась до $80,28 за баррель, WTI - до $75,67 за баррель.

Накануне цены на нефть снизились впервые за пять сессий на данных Минэнерго США о росте запасов нефти в стране до максимального уровня с августа.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 ноября, увеличились на 3,6 млн баррелей, говорится в докладе Минэнерго. Неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей. Таким образом, повышение запасов за две недели составило 17,5 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали рост нефтяных резервов за этот период на 4,5 млн баррелей, отмечает MarketWatch.

Запасы бензина и дистиллятов в США сократились по итогам обеих недель.

"Отчет Минэнерго спровоцировал новую волну спада, с которым рынок сталкивался недавно в связи с ухудшением фундаментальных факторов", - отмечает Оле Хансен, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в Saxo Bank A/S.

Brent WTI Минэнерго США
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