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Cognitive Pilot вложит 2,9 млрд руб. в томский проект по автопилотам для сельхозтехники

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Объем инвестиций Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) в инвестиционный проект по запуску в Томске производства систем автопилотирования сельхозтехникой и рельсовым транспортом составит 2,9 млрд рублей, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".

Сообщалось, что в рамках ПМЭФ-2023 Cognitive Pilot договорились с властями Томской области о запуске к 2026 году в Томске производства программно-аппаратных комплексов на базе ИИ для автопилотирования сельхозтехники и рельсового транспорта. При этом об объеме инвестиций ранее известно не было.

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Предполагается, что компания будет выпускать до 50 тыс. изделий в год, Такие объемы производства необходимы Cognitive Pilot для удовлетворения потребностей как отечественного рынка, так и для работы на рынках Китая, стран Латинской Америки, Ближнего Востока и ЮАР.

Со ссылкой на компанию "Ъ" сообщает, что после запуска производства Cognitive Pilot рассчитывает увеличить долю продукции на российском рынке с нынешних 8% до 27%, а также увеличить объемы экспорта с 5% до 22%.

Производство будет расположено в особой экономической зоне "Томск". В интервью "Интерфаксу" гендиректор ОЭЗ "Томск" Юрий Дроздов ранее сообщал, что для реализации проекта для Cognitive Pilot был забронирован участок как для ожидаемого резидента.

Cognitive Pilot создана в конце 2019 года. Сбербанк получил 30% акций компании, 70% принадлежат основателям и менеджменту Cognitive Technologies.

Cognitive Pilot Томск
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