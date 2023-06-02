СП Сбера и Cognitive Technologies вышло на рынки ЮАР и Китая

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Разработчик систем искусственного интеллекта Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) продолжает работу по зарубежным контрактам, несмотря на внешнеполитические факторы, сообщила генеральный директор компании Ольга Ускова.

"Пока ничего не изменилось. На мой вопрос товарищам из бывших дружественных стран, почему у нас все продолжается, мне сказали, что аналогов нашим продуктам нет. У нас сейчас также серьезное присутствие и большое количество контрактов в Бразилии и Аргентине. Латинская Америка - зона наших интересов, мы также начали работать в ЮАР и в Китае", - сказала она "Интерфаксу" в кулуарах научно-технического совета "Беспилотные технологии в рельсовом транспорте", который прошел в пятницу в Петербурге.

Ускова добавила, что сейчас из-за внешнеполитической ситуации Cognitive Pilot, несмотря на наличие контрактов, перестала инвестировать в проекты в США - "так как мы не понимаем, как события будут развиваться дальше".

"Договоренности, заключенные ранее, продолжают работать. Но мне трудно говорить, насколько долго это продлится. (...) Нам в лицо говорят, что у нас токсичное происхождение, но из-за наших технологий продолжают сотрудничество", - добавила Ускова.

В 2021 году Cognitive Pilot сообщала о заключении контрактов с компаниями из Евросоюза, Северной и Латинской Америки.

Cognitive Pilot была создана в конце 2019 года Сognitive Technologies и Сбербанком. При этом банк получил 30% акций компании, 70% акций принадлежат основателям и менеджменту Сognitive Technologies.